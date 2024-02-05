Дональд Трамп ще до початку президентських виборів у США вже дав вказівку представникам Республіканської партії у Палаті представників блокувати схвалення питання щодо фінансування допомоги Україні.
Що відомо про спроби Трампа не допустити схвалення допомоги Україні
За інформацією журналістів видання, хоча у Сенаті можуть схвалити пакет законопроєктів включно із фінансуванням допомоги Україні, позиція представників Республіканської партії у Палаті представників залишається незмінною.
За словами Джека Уотлінаг з Королівського інституту Збройних сил, наразі ситуація із дефіцитом боєприпасів в українських військових вже призвела до зростання втрат.
При цьому зазначається, що командування ЗСУ не може проводити планування, не знаючи, коли надійдуть нові партії боєприпасів.
Окрім цього зазначається, що брак боєприпасів впливає на бажання добровольців залучатись до лав українських захисників.
Однак однією з найбільш позитивних новин для України за останній час, як зазначається у матеріалі, стало схвалення ЄС виділення 50 млрд євро у рамках програми допомоги Ukraine Facility.
Автори матеріалу підкреслюють, що наразі оборонна промисловисть поки не готова перекрити брак допомоги Україні з боку США.
Чим погрожує Україні припинення допомоги з боку США
Зазначається, що щонайменше друга половина цього року буде дуже небезпечною для України.
Уотлінг вважає, що наслідки нестачі боєприпасів спочатку відчуватимуться повільно, а потім ситуація розвиватиметься стрімко. Він попереджає, що "коли наслідки стануть дуже очевидними, буде вже пізно".
У минулому році республіканці зажадали, щоб військова допомога Україні була пов'язана з новими заходами і грошима на охорону кордонів в США і демократи погодилися.
Автори публікації зазначають, що Трампу самостійно не вдалось зробити нічого з цього.
Зокрема, згода представників Республіканської партії у Палаті представників виконувати вимоги Трампа є ключовою.
Перемоги Трампа на президентських праймеріз переконали більшість республіканців в тому, що вони повинні ще більш рабськи підкорятися.
Якщо він продовжить вимагати, щоб ніяка допомога Україні не проходила через Конгрес, республіканці в Палаті представників майже напевно виконають його вимогу.
Аналітики вважають, що навіть зараз Путін використовує будь-яку можливість, щоб полагодити те, що вийшло з-під контролю его Трампа.
У російських шкільних підручниках підтримується улюблена теорія змови Трампа про те, що президентські вибори в США в 2020 році були вкрадені.
Путін зробив довгострокову ставку на Трампа.
Якщо в останній момент Конгрес не змінить свою думку, ця ставка може нарешті виправдатися — на полях битв в Україні.
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