Дональд Трамп ще до початку президентських виборів у США вже дав вказівку представникам Республіканської партії у Палаті представників блокувати схвалення питання щодо фінансування допомоги Україні.

Що відомо про спроби Трампа не допустити схвалення допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, хоча у Сенаті можуть схвалити пакет законопроєктів включно із фінансуванням допомоги Україні, позиція представників Республіканської партії у Палаті представників залишається незмінною.

В результаті стає все менш імовірним, що військова допомога Україні пройде через конгрес в найближчі місяці — або навіть в цьому році. Наслідки такого рішення можуть бути катастрофічними. Україна вже страждає від нестачі боєприпасів — зокрема, артилерійських снарядів. Цього року ця проблема стане ще гострішою, що призведе до все більш небезпечних наслідків, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами Джека Уотлінаг з Королівського інституту Збройних сил, наразі ситуація із дефіцитом боєприпасів в українських військових вже призвела до зростання втрат.

При цьому зазначається, що командування ЗСУ не може проводити планування, не знаючи, коли надійдуть нові партії боєприпасів.

Окрім цього зазначається, що брак боєприпасів впливає на бажання добровольців залучатись до лав українських захисників.

Однак однією з найбільш позитивних новин для України за останній час, як зазначається у матеріалі, стало схвалення ЄС виділення 50 млрд євро у рамках програми допомоги Ukraine Facility.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі оборонна промисловисть поки не готова перекрити брак допомоги Україні з боку США.

Чим погрожує Україні припинення допомоги з боку США

Зазначається, що щонайменше друга половина цього року буде дуже небезпечною для України.

Уотлінг вважає, що наслідки нестачі боєприпасів спочатку відчуватимуться повільно, а потім ситуація розвиватиметься стрімко. Він попереджає, що "коли наслідки стануть дуже очевидними, буде вже пізно".

Трампа і його прихильників з Республіканської партії це, схоже, не хвилює. Вони, очевидно, готові ризикнути перемогою Росії — якщо це хоч трохи підвищить шанси Трампа перемогти президента Джо Байдена в листопаді. Деяке небажання республіканців прийняти нову допомогу Україні викликано щирим скептицизмом щодо конфлікту. Але в більшості випадків це просто відмова Трампа дати Байдену щось, що виглядає як "перемога" перед президентськими виборами, — зазначають автори публікації. Поширити

У минулому році республіканці зажадали, щоб військова допомога Україні була пов'язана з новими заходами і грошима на охорону кордонів в США і демократи погодилися.

Але Трамп і республіканці відмовляються приймати "так" за відповідь. Очевидно, Трамп хоче висунути ідею про те, що Байден керував хаосом і провалом — від південного кордону до Кабула і Києва. Якщо свобода України і безпека Європи стануть супутнім збитком у прагненні Трампа повернути Білий дім, колишній президент, схоже, вважатиме це ціною, яку варто заплатити. Можливо навіть, що він буде радий українській поразці — якщо вона відбудеться якраз до президентських виборів і дозволить йому рознести в пух і прах свої улюблені твердження про слабкість і провал адміністрації Байдена, — йдеться у матеріалі. Поширити

Автори публікації зазначають, що Трампу самостійно не вдалось зробити нічого з цього.

Зокрема, згода представників Республіканської партії у Палаті представників виконувати вимоги Трампа є ключовою.

Перемоги Трампа на президентських праймеріз переконали більшість республіканців в тому, що вони повинні ще більш рабськи підкорятися.

Якщо він продовжить вимагати, щоб ніяка допомога Україні не проходила через Конгрес, республіканці в Палаті представників майже напевно виконають його вимогу.

Президент Росії Володимир Путін, мабуть, не може повірити в свою удачу. Ось тільки в деякому сенсі це не удача, а розплата за довгострокові російські інвестиції. Трамп називає звинувачення в тому, що Кремль працював, щоб домогтися його обрання в 2016 році, "містифікацією Росії". Але існує безліч доказів втручання Москви, спрямованого на користь Трампа, — підкреслюють аналітики. Поширити

Аналітики вважають, що навіть зараз Путін використовує будь-яку можливість, щоб полагодити те, що вийшло з-під контролю его Трампа.

У російських шкільних підручниках підтримується улюблена теорія змови Трампа про те, що президентські вибори в США в 2020 році були вкрадені.

Путін зробив довгострокову ставку на Трампа.

Якщо в останній момент Конгрес не змінить свою думку, ця ставка може нарешті виправдатися — на полях битв в Україні.