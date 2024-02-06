Суд позбавив Трампа президентського імунітету у справі щодо захоплення Капітолію
Категорія
Світ
Дата публікації

Суд позбавив Трампа президентського імунітету у справі щодо захоплення Капітолію

трамп
Джерело:  CNN

Колишній президент Дональд Трамп не має імунітету від судового переслідування за злочини, які він скоїв під час свого президентства з метою зміни результатів виборів 2020 року, заявив 6 лютого федеральний апеляційний суд.

Суд позбавив Трампа президентського імунітету у справі щодо захоплення Капітолію

Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, з усіма захисними механізмами будь-якого іншого кримінального обвинуваченого. Але будь-який імунітет виконавчої влади, який міг захищати його під час перебування на посаді президента, більше не захищає його від цього кримінального переслідування, — йдеться у заяві суду.

Це рішення є серйозним ударом по ключовій лінії захисту Трампа у справі про підрив федеральних виборів, порушеній проти нього спеціальним радником Джеком Смітом. Колишній президент стверджував, що поведінка, яку йому інкримінував Сміт, була частиною його офіційних обов'язків на посаді президента, а отже, захищає його від кримінальної відповідальності.

Рішення колегії з трьох суддів було одноголосним. До складу колегії з трьох суддів, яка винесла рішення у вівторок, увійшли двоє суддів, Джо Мішель Чайлдс і Флоренс Пен, які були призначені Джо Байденом, і Карен ЛеКрафт Хендерсон, яка була призначена Джорджем Бушем-молодшим.

Команда Трампа може оскаржити це рішення безпосередньо у Верховному суді або спочатку попросити про перегляд en banc в апеляційному суді, що означає повторний розгляд справи.

Було б разючим парадоксом, якби президент, який єдиний наділений конституційним обов'язком «дбати про те, щоб закони точно виконувалися», був єдиною посадовою особою, здатною безкарно порушувати ці закони, — написали судді.

Трамп відкрито вимагає заблокувати проєкт допомоги Україні

Зокрема, Трамп зухвало заявив, що "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".

Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію, — заявляє Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вибори президента США. ДеCантіс зняв свою кандидатуру на користь Трампа
ДеСантіс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може Трамп припинити підтримку України — думка Буданова
трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп змушує республіканців блокувати схвалення допомоги Україні — FT
Дональд Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим