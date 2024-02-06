Колишній президент Дональд Трамп не має імунітету від судового переслідування за злочини, які він скоїв під час свого президентства з метою зміни результатів виборів 2020 року, заявив 6 лютого федеральний апеляційний суд.

Суд позбавив Трампа президентського імунітету у справі щодо захоплення Капітолію

Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, з усіма захисними механізмами будь-якого іншого кримінального обвинуваченого. Але будь-який імунітет виконавчої влади, який міг захищати його під час перебування на посаді президента, більше не захищає його від цього кримінального переслідування, — йдеться у заяві суду.

Це рішення є серйозним ударом по ключовій лінії захисту Трампа у справі про підрив федеральних виборів, порушеній проти нього спеціальним радником Джеком Смітом. Колишній президент стверджував, що поведінка, яку йому інкримінував Сміт, була частиною його офіційних обов'язків на посаді президента, а отже, захищає його від кримінальної відповідальності.

Рішення колегії з трьох суддів було одноголосним. До складу колегії з трьох суддів, яка винесла рішення у вівторок, увійшли двоє суддів, Джо Мішель Чайлдс і Флоренс Пен, які були призначені Джо Байденом, і Карен ЛеКрафт Хендерсон, яка була призначена Джорджем Бушем-молодшим.

Команда Трампа може оскаржити це рішення безпосередньо у Верховному суді або спочатку попросити про перегляд en banc в апеляційному суді, що означає повторний розгляд справи.

Було б разючим парадоксом, якби президент, який єдиний наділений конституційним обов'язком «дбати про те, щоб закони точно виконувалися», був єдиною посадовою особою, здатною безкарно порушувати ці закони, — написали судді. Поширити

Трамп відкрито вимагає заблокувати проєкт допомоги Україні

Зокрема, Трамп зухвало заявив, що "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".