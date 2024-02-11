Експрезидент США та ключовий кандидат на участь у президентських виборах цього року від Республіканської партії Дональд Трамп висловив побоювання, що нібито Україна та РФ можуть домовитись про припинення війни без участі Вашингтона.

Що змінилось в обіцянках Трампа швидко зупинити війну в Україні

Під час передвиборчого мітингу у Південній Кароліні Трамп знову пообіцяв зупинити розв’язану Росією злочинну війну проти України, однак застеріг, що США можуть втратити мільярди доларів у разі досягнення домовленності між Києвом та Москвою без участі Вашингтона.

При цьому Трамп продовжив виступати проти надання допомоги Україні з боку США.

Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю

Трамп також назвав президента України Володимира Зеленського найбільш видатним “продавцем в історії”.

На його думку, у разі домовленності між Україною та РФ США втратять мільярди доларів.

Як зміна військового керівництва ЗСУ вплинула на ситуацію на фронті

За інформацією журналістів видання The Sunday Times, звільнення Валерія Залужного з поста головкома ЗСУ та призначення на цю посаду Олександра Сирського підірвало моральний дух українських військових.

Автори матеріалу зазначають, що від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ наприкінці лютого 2022 року моральний дух українських військових знаходиться на найнижчому рівні.

Журналісти підкреслюють, що наразі велика кількість українських військових дуже втомлені і потребують заміни.

Україна не програє. Але зараз вона потребує допомоги більше, ніж будь-коли. Існує моральний імператив, згідно з яким Україні має бути надано те, що їй потрібно для перемоги. Їй потрібна протиповітряна оборона, літаки, ракетні системи великої дальності і боєприпаси, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації підкреслюють, що повна перемога країни-агресорки в Україні малоймовірна, однак не виключено, що Кремль готується до агресії проти країн Балтії, Польщі або Молдови.

Стратегічно Великобританія та решта Європи знаходяться в небезпеці

Журналісти зазначають, що Україні потрібно переламати хребет російської лінії оборони на фронті.

Є багато дій, які керівництво в Києві може зробити для досягнення цієї мети, але, якщо говорити про війська на місцях, перестановка генералів, схоже, не входить в їх число... Усунення президентом Зеленським головного генерала країни в цей момент здалося військовим дивним. Найбільш незадоволені війська прозвали Сирського "генеральним гарматним м'ясом" після величезних втрат під його командуванням у Бахмуті за останні 18 місяців. Однак йому також приписують керівництво блискавичним наступом України в Харківській області восени 2022 року та ключові рішення щодо захисту Києва, - наголошується у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що однією з причин звільнення Залужного Зеленський назвав необхідність підвищити технічні можливості армії.

При цьому, як зазначають автори публікації, Зеленський у грудні минулого року відкинув запит Залужного на проведення мобілізації ще 500 тис осіб для поповнення втрат.