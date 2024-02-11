Экспрезидент США и ключевой кандидат на участие в президентских выборах в этом году от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасение, что Украина и РФ могут договориться о прекращении войны без участия Вашингтона.

Что изменилось в обещаниях Трампа быстро остановить войну в Украине

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп снова пообещал остановить развязанную Россией преступную войну против Украины, однако предостерег, что США могут потерять миллиарды долларов в случае достижения договоренности между Киевом и Москвой без участия Вашингтона.

При этом Трамп продолжил выступать против предоставления помощи Украине со стороны США.

Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую

Трамп также назвал президента Украины Владимира Зеленского наиболее выдающимся продавцом в истории.

По его мнению, в случае договоренности между Украиной и РФ США лишатся миллиардов долларов.

Как смена военного руководства ВСУ повлияла на ситуацию на фронте

По информации журналистов издания The Sunday Times, увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение на этот пост Александра Сырского подорвало моральный дух украинских военных.

Авторы материала отмечают, что с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в конце февраля 2022 моральный дух украинских военных находится на самом низком уровне.

Журналисты подчеркивают, что сейчас большое количество украинских военных очень устали и нуждаются в замене.

Украина не проигрывает. Но сейчас она нуждается в помощи больше, чем когда-либо. Есть моральный императив, согласно которому Украине должно быть предоставлено то, что ей нужно для победы. Ей нужна противовоздушная оборона, самолеты, ракетные системы большой дальности и боеприпасы, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что полная победа страны-агрессорки в Украине маловероятна, однако не исключено, что Кремль готовится к агрессии против стран Балтии, Польши или Молдовы.

Стратегически Великобритания и остальная Европа находятся в опасности

Журналисты отмечают, что Украине нужно переломить хребет российской линии обороны на фронте.

Есть много действий, которые руководство в Киеве может предпринять для достижения этой цели, но если говорить о войсках на местах, перестановка генералов, похоже, не входит в их число... Устранение президентом Зеленским главного генерала страны в этот момент показалось военным странным. Самые недовольные войска прозвали Сырского "генеральным пушечным мясом" после огромных потерь под его командованием в Бахмуте за последние 18 месяцев. Однако ему также приписывают руководство молниеносным наступлением Украины в Харьковской области осенью 2022 года и ключевые решения по защите Киева, отмечается в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что одной из причин увольнения Залужного Зеленский назвал необходимость повысить технические возможности армии.

При этом, как отмечают авторы публикации, Зеленский в декабре прошлого года отверг запрос Залужного на проведение мобилизации еще 500 тыс. человек для пополнения потерь.