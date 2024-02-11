Экспрезидент США и ключевой кандидат на участие в президентских выборах в этом году от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасение, что Украина и РФ могут договориться о прекращении войны без участия Вашингтона.
Что изменилось в обещаниях Трампа быстро остановить войну в Украине
Во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп снова пообещал остановить развязанную Россией преступную войну против Украины, однако предостерег, что США могут потерять миллиарды долларов в случае достижения договоренности между Киевом и Москвой без участия Вашингтона.
При этом Трамп продолжил выступать против предоставления помощи Украине со стороны США.
Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую
Трамп также назвал президента Украины Владимира Зеленского наиболее выдающимся продавцом в истории.
По его мнению, в случае договоренности между Украиной и РФ США лишатся миллиардов долларов.
Как смена военного руководства ВСУ повлияла на ситуацию на фронте
По информации журналистов издания The Sunday Times, увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение на этот пост Александра Сырского подорвало моральный дух украинских военных.
Авторы материала отмечают, что с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в конце февраля 2022 моральный дух украинских военных находится на самом низком уровне.
Журналисты подчеркивают, что сейчас большое количество украинских военных очень устали и нуждаются в замене.
Авторы публикации подчеркивают, что полная победа страны-агрессорки в Украине маловероятна, однако не исключено, что Кремль готовится к агрессии против стран Балтии, Польши или Молдовы.
Стратегически Великобритания и остальная Европа находятся в опасности
Журналисты отмечают, что Украине нужно переломить хребет российской линии обороны на фронте.
Авторы материала подчеркивают, что одной из причин увольнения Залужного Зеленский назвал необходимость повысить технические возможности армии.
При этом, как отмечают авторы публикации, Зеленский в декабре прошлого года отверг запрос Залужного на проведение мобилизации еще 500 тыс. человек для пополнения потерь.
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