Трамп испугался мирных переговоров между Украиной и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп испугался мирных переговоров между Украиной и РФ

Дональд Трамп
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Источник:  Bloomberg

Экспрезидент США и ключевой кандидат на участие в президентских выборах в этом году от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасение, что Украина и РФ могут договориться о прекращении войны без участия Вашингтона.

Что изменилось в обещаниях Трампа быстро остановить войну в Украине

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп снова пообещал остановить развязанную Россией преступную войну против Украины, однако предостерег, что США могут потерять миллиарды долларов в случае достижения договоренности между Киевом и Москвой без участия Вашингтона.

При этом Трамп продолжил выступать против предоставления помощи Украине со стороны США.

Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую

Трамп также назвал президента Украины Владимира Зеленского наиболее выдающимся продавцом в истории.

По его мнению, в случае договоренности между Украиной и РФ США лишатся миллиардов долларов.

Как смена военного руководства ВСУ повлияла на ситуацию на фронте

По информации журналистов издания The Sunday Times, увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение на этот пост Александра Сырского подорвало моральный дух украинских военных.

Авторы материала отмечают, что с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в конце февраля 2022 моральный дух украинских военных находится на самом низком уровне.

Журналисты подчеркивают, что сейчас большое количество украинских военных очень устали и нуждаются в замене.

Украина не проигрывает. Но сейчас она нуждается в помощи больше, чем когда-либо. Есть моральный императив, согласно которому Украине должно быть предоставлено то, что ей нужно для победы. Ей нужна противовоздушная оборона, самолеты, ракетные системы большой дальности и боеприпасы, говорится в материале издания.

Авторы публикации подчеркивают, что полная победа страны-агрессорки в Украине маловероятна, однако не исключено, что Кремль готовится к агрессии против стран Балтии, Польши или Молдовы.

Стратегически Великобритания и остальная Европа находятся в опасности

Журналисты отмечают, что Украине нужно переломить хребет российской линии обороны на фронте.

Есть много действий, которые руководство в Киеве может предпринять для достижения этой цели, но если говорить о войсках на местах, перестановка генералов, похоже, не входит в их число... Устранение президентом Зеленским главного генерала страны в этот момент показалось военным странным. Самые недовольные войска прозвали Сырского "генеральным пушечным мясом" после огромных потерь под его командованием в Бахмуте за последние 18 месяцев. Однако ему также приписывают руководство молниеносным наступлением Украины в Харьковской области осенью 2022 года и ключевые решения по защите Киева, отмечается в материале издания.

Авторы материала подчеркивают, что одной из причин увольнения Залужного Зеленский назвал необходимость повысить технические возможности армии.

При этом, как отмечают авторы публикации, Зеленский в декабре прошлого года отверг запрос Залужного на проведение мобилизации еще 500 тыс. человек для пополнения потерь.

Но романтика ранней безрассудной обороны закончилась. Зеленский должен это понять. Чтобы победить Россию, как заметил генерал Залужный перед тем, как его уволили, нужны солдаты, – подчеркивают авторы публикации.

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