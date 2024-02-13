Трамп выдвинул НАТО жесткое требование касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп выдвинул НАТО жесткое требование касательно Украины

Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Бывший лидер США Дональд Трамп хочет, чтобы НАТО оказывала Украине помощь для войны против РФ на уровне с официальным Вашингтоном.

Трамп хочет усиления помощи для Украины

Скандальный республиканец начал жаловаться на то, что помощь Штатов для Киева намного больше, чем помощь других членов НАТО.

По словам Дональда Трампа, Вашингтон помогает Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем Альянс.

У нас нет никого (у власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должен платить наравне с нами и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экспрезидент США

Сообщение Дональда Трампа
Фото: скриншот

Трамп утверждает, что он смог усилить НАТО

Бывший американский лидер продолжает убеждать, что за период своего президентства сделал НАТО "сильным", ведь именно тогда, как известно, он заставил членов блока платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2 процента ВВП.

Как утверждает Дональд Трамп, тогда "деньги потекли рекой".

Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого у вас не будет военной защиты США, деньги потекли рекой. После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое, – добавил республиканец.

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