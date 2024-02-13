Трамп хочет усиления помощи для Украины

Скандальный республиканец начал жаловаться на то, что помощь Штатов для Киева намного больше, чем помощь других членов НАТО.

По словам Дональда Трампа, Вашингтон помогает Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем Альянс.

У нас нет никого (у власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должен платить наравне с нами и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего. Дональд Трамп Экспрезидент США

Фото: скриншот

Трамп утверждает, что он смог усилить НАТО

Бывший американский лидер продолжает убеждать, что за период своего президентства сделал НАТО "сильным", ведь именно тогда, как известно, он заставил членов блока платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2 процента ВВП.

Как утверждает Дональд Трамп, тогда "деньги потекли рекой".