Трамп борется за благосклонность Тейлор Свифт перед выборами президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что расценит как "измену", если певица Тейлор Свифт на президентских выборах 2024 года поддержит Джо Байдена.

Трамп обвиняет Свифт в будущей нелояльности

Трамп аргументировал свою позицию тем, что певица извлекла выгоду от законов, принятых именно во время его президентства.

Об этом сообщает The Guardian .

Трамп имел ввиду, в частности, Закон о модернизации музыки, который помог исполнителям легче зарабатывать роялти и лицензионные отчисления из-за музыкальных стриминговых сервисов.

Свифт ни за что не поддержит мошенника Джо Байдена и никогда не была бы нелояльна к человеку, который заработал ей столько денег. Дональд Трамп Экс-президент США

Кстати, Свифт поддержала Байдена на выборах 2020 года, но по своей позиции во время избирательной кампании 2024-го она еще публично не высказывалась.

Тейлор Свифт и политика

Издание Politico отмечало, что в течение почти двадцатилетней карьеры Свифт "втянулась в американскую политику и часто оказывалась в центре вечной культурной войны в стране, несмотря на предыдущие попытки держаться в стороне от политической дискуссии".

В частности, в сентябре прошлого года певица призвала 272 млн своих подписчиков в Instagram зарегистрироваться для участия в голосовании в США. Уже через несколько часов сайт Vote.org сообщил о более чем 35 тыс. регистраций больше чем в прошлом году — то есть на 23% больше.

А в январе вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что хочет попросить Тейлор Свифт помочь повысить явку молодежи на нынешних европейских выборах. Схинас убежден, что представитель молодежи сможет "мобилизовать сверстников для участия в выборах лучше чиновников".

Почему персона Свифт важна на политической арене

По словам украинского эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, ему известно, что члены команды Джо Байдена уже проводили переговоры со звездой американской поп-сцены, чтобы узнать ее политическую позицию.

Они вели с ней переговоры, чтобы узнать, сможет ли он публично во время одного из концертов или любым другим способом поддержать кампанию Байдена, — рассказывает Краев.

В 2024 году премию Грэмми за лучший альбом года вручили именно Тейлор Свифт.

Она вошла в историю, установив очередной рекорд, как первая исполнительница, получившая эту престижную награду четырежды.

Александр Краев убежден, что и Байден, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что именно от Тейлор Свифт может зависеть, кто станет новым главой Белого дома.

В первую очередь это связано с тем, что Свифт популярнее каждого из кандидатов на пост президента США.

Свифт популярнее любого политика сейчас в Соединенных Штатах. Поэтому на самом деле, как бы это ни странно звучало, но сейчас поп-культура, музыка является самым большим политическим активом, который может быть у кандидата в президенты США», — пояснил Краев. Поделиться

Кто такая Тейлор Свифт

Тейлор Свифт – одна из самых популярных американских поп-звезд 2000-х. Обладательница 225 профессиональных наград, в том числе 14 премий "Грэмми".

Свифт стала первой из ныне живых исполнителей, четыре альбома которых одновременно оказались в десятке самых популярных альбомов чарта. Более того, Тейлор Свифт — единственная певица, чьи альбомы пять лет подряд оказывались на первом месте чарта.

Также в июне 2023 года у нее было самое большое количество одновременных альбомов в чарте Billboard 200, когда 10 ее пластинок попали в чарт одновременно.

Мировой тур Тейлор Свифт The Eras стал самым кассовым в истории: доход от него впервые в мире превысил 1 млрд долл. Помимо этого, певица стала "Человеком года 2023" по версии Time, вошла в рейтинг "100 самых влиятельных женщин" мира от Forbes, а также получила рекордное роялти от платформы Spotify - 100 млн долл.