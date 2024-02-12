Трамп бореться за прихильність Тейлор Свіфт перед виборами президента США

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розцінить як "зраду", якщо співачка Тейлор Свіфт на президентських виборах 2024 року підтримає Джо Байдена.

Трамп звинувачує Свіфт у майбутній нелояльності

Трамп аргументував свою позицію тим, що співачка отримала вигоду від законів, прийнятих саме під час його президентства.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп мав на увазі, зокрема, Закон про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стримінгові сервіси.

Свіфт нізащо не підтримає шахрая Джо Байдена й ніколи не була б нелояльною до людини, яка заробила їй стільки грошей. Дональд Трамп Експрезидент США

До речі, Свіфт підтримала Байдена на виборах 2020 року, але стосовно своєї позиції під час виборчої кампанії 2024-го вона ще публічно не висловлювалася.

Тейлор Свіфт і політика

Видання Politico зазначало, що протягом своєї майже двадцятирічної кар'єри Свіфт "втягнулася в американську політику й часто опинялася в центрі вічної культурної війни в країні, незважаючи на попередні спроби триматися осторонь політичної дискусії".

Зокрема, у вересні минулого року співачка закликала 272 млн своїх підписників в Instagram зареєструватися для участі в голосуванні у США. Вже за кілька годин сайт Vote.org повідомив про на понад 35 тис реєстрацій більше ніж минулого року — тобто на 23% більше.

А в січні віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас заявив, що хоче попросити Тейлор Свіфт допомогти підвищити явку молоді на цьогорічних європейських виборах. Схінас переконаний, що представник молоді зможе "мобілізувати однолітків до участі у виборах краще за чиновників".

Чому персона Свіфт важлива на політичній арені

За словами українського експерта Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександра Краєва, йому відомо, що члени команди Джо Байдена уже проводили перемовини з зіркою американської поп-сцени, щоб дізнатися її політичну позицію.

Вони вели з нею перемовини, щоб дізнатися, чи зможе вона публічно під час одного з концертів чи в будь-який інший спосіб підтримати кампанію Байдена, — розповідає Краєв.

У 2024 році премію Греммі за найкращий альбом року вручили саме Тейлор Свіфт.

Вона увійшла в історію, встановивши черговий рекорд, як перша виконавиця, яка отримала цю престижну нагороду чотири рази.

Олександр Краєв переконаний, що і Байден, і Трамп чудово усвідомлюють, що саме від Тейлор Свіфт може залежати, хто стане новим очільником Білого дому.

Насамперед це пов’язано з тим, що Свіфт популярніша за кожного з кандидатів на посаду президента США.

Свіфт популярніше за будь-якого політика зараз у Сполучених Штатах. <...> Тому насправді, як би це дивно не звучало, але зараз поп-культура, музика є найбільшим політичним активом, який може бути в кандидата в президенти США», — пояснив Краєв. Поширити

Хто така Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт — одна з найпопулярніших американських попзірок 2000-х. Володарка 225 професійних нагород, зокрема 14 премій "Ґреммі".

Свіфт стала першою з нині живих виконавців, чиї чотири альбоми одночасно опинилися в десятці найпопулярніших альбомів чарту. Ба більше, Тейлор Свіфт — єдина співачка, чиї альбоми п'ять років поспіль опинялися на першому місці чарту.

Також у червні 2023 року вона мала найбільшу кількість одночасних альбомів в чарті Billboard 200, коли 10 її платівок потрапили в чарт одночасно.

Світовий тур Тейлор Свіфт The Eras став найкасовішим в історії: дохід від нього вперше у світі перевищив 1 млрд дол. Окрім цього, співачка стала "Людиною року 2023" за версією Time, увійшла в рейтинг "100 найвпливовіших жінок" світу від Forbes, а також отримала рекордне роялті від платформи Spotify — 100 млн дол.