Eras Tour Тейлор Свіфт став найкасовішим концертним фільмом усіх часів

Фільм Свіфт заробив понад 261,6 млн дол у всьому світі. Це стало можливим через тиждень після премʼєри у Китаї, де вдалося зібрати 8,7 млн дол. У той же час минулий рекордсмен – фільм про Майкла Джексона – зібрав у світовому прокаті 261,2 млн дол.

Eras Tour Тейлор Свіфт побив історичний рекорд

Фільм Тейлор Свіфт Eras Tour став найкасовішим концертним фільмом усіх часів, випередивши стрічку "Майкл Джексон: Ось і все", який вийшов на екрани у 2009 році.

Про це повідомляє Variety.

Фільм Свіфт заробив понад 261,6 млн дол у всьому світі. Це стало можливим через тиждень після премʼєри у Китаї, де вдалося зібрати 8,7 млн дол. У той час фільм про Джексона зібрав у світовому прокаті 261,2 млн дол.

Після виходу на екрани у жовтні 2023-го Eras Tour зібрав 92,8 млн дол у Північній Америці та 30,7 млн дол за кордоном, що робить його найбільшим стартом за всю історію для концертного фільму. Він випередив фільм 2011 року "Джастін Бібер: Ніколи не кажи ніколи", який заробив 73 млн дол.

У кінопрокаті США він став другим найбільшим жовтневим дебютом за всю історію після "Джокера" 2019 року і мав сьомий найбільший стартовий вікенд у 2023 році.

Від імені всіх нас в AMC Theatres я надсилаю свої вітання та безмежну вдячність Тейлор Свіфт за її чудові та рекордні касові збори з фільмом Eras Tour, – зазначив голова правління AMC (найбільшої мережі кінотеатрів у світі) Адам Арон. – Її винятковий виступ захопив шанувальників по всьому світу і слугує ще одним сильним нагадуванням про силу неординарного кіно та магію кінотеатрів. Поширити

У вибраних країнах шанувальники мали змогу переглянути фільм вдома, починаючи з 13 грудня, коли Свіфт виклала його у мережі. До розширеної версії фільму увійшли пісні Wildest Dreams, The Archer та Long Live, яких не було в оригінальній версії.

Тейлор Свіфт побила рекорд прибутковості світового туру

Світовий тур співачки Тейлор Свіфт Eras Tour став найкасовішим в історії, дохід від нього вперше у світі перевищив 1 млрд дол.

Про це 12 грудня повідомили на сайті рекордів Гіннеса.

Тур розпочався у березні 2023 року і має завершитися у грудні 2024 року після 151 концерту по всьому світу, на сьогодні заробив 1,04 млрд дол, згідно з даними Pollstar.

Кожне шоу Свіфт триває понад 3,5 години та складається з 44 пісень, розділених на 10 актів. Один концерт збирає приблизно 72 тис відвідувачів, а середня вартість квитків становить близько 238 дол. Отже, тур приносить понад 17 млн дол за концерт.

За даними Pollstar, на сьогодні було продано 4,3 млн квитків, і тому тур може заробити понад 2 млрд дол, якщо відбудуться всі заплановані концерти.

Eras Tour побив рекорд п'ятирічного прощального туру Елтона Джона, який завершився на початку 2023 року і приніс 939 млн дол за 328 концертів.

Свіфт також заробила більше, ніж тури Бейонсе та Брюса Спрінгстіна разом узяті.

А сама співачка стала "Людиною року 2023" за версією Time.