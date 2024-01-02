Тейлор Свіфт знову стала рекордсменкою чарту Billboard 200

34-річна співачка Тейлор Свіфт протрималася 68 тижнів на вершині Billboard 200, обійшовши короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, який був на 1-му місці протягом 67 тижнів між 1956 і 2002 роками. Свіфт установила новий рекорд завдяки випуску свого останнього альбому "1989".

Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі

Американська співачка Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців - її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200

Про це пише People.

Свіфт протрималася 68 тижнів на вершині Billboard 200. До неї так довго там був лише король рок-н-ролу Елвіс Преслі – 67 тижнів, між 1956 і 2002 роками. Свіфт установила новий рекорд своїм останнім альбомом "1989".

Свіфт уперше потрапила на вершину чарту Billboard, випустивши свій альбом Fearless, який провів 11 тижнів під № 1 між 2008 і 2009 роками.

Потім вона продовжила першість з альбомами Speak Now, Red, "1989", Reputation, Lover, Folklore, Evermore і Midnights, які додали ще 47 тижнів на вершині.

Перевипущені альбоми Свіфт також допомогли їй увійти в історію. Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) і "1989" (Taylor’s Version) додали ще 10 тижнів для співачки на вершині Billboard 200.

Однак Свіфт ще далеко до рекордсменів – гурту The Beatles, який 132 тижні посідав перше місце з 19 альбомами між 1964 і 2001 роками. Поки першість Тейлор стосується лише сольних артистів.

Свіфт стала людиною року за версією журналу Time

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли 100 млн дол, обігнавши попереднього лідера – фільм-концерт Джастіна Бібера.

Світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив 1 млрд дол. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні 1,04 млрд дол. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.