Тейлор Свифт снова стала рекордсменкой чарта Billboard 200

34-летняя певица Тейлор Свифт продержалась 68 недель на вершине Billboard 200, обойдя короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, который был на 1-м месте в течение 67 недель между 1956 и 2002 годами. Свифт установила новый рекорд благодаря выпуску своего последнего альбома "1989".

Свифт побила рекорд Элвиса Пресли

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменкой среди сольных исполнителей – ее имя наибольшее количество недель числилось на вершине чарта Billboard 200

Об этом пишет People.

Свифт продержалась 68 недель на вершине Billboard 200. До нее так долго там был только король рок-н-ролла Элвис Пресли – 67 недель, между 1956 и 2002 годами. Свифт установила новый рекорд своим последним альбомом "1989".

Свифт впервые попала на вершину чарта Billboard, выпустив свой альбом Fearless, проведший 11 недель под № 1 между 2008 и 2009 годами.

Затем она продолжила первенство с альбомами Speak Now, Red, "1989", Reputation, Lover, Folklore, Evermore и Midnights, прибавившими еще 47 недель на вершине.

Перевыпущенные альбомы "Свифт" также помогли ей войти в историю. Fearless (Taylor's Version), Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor's Version) и "1989" (Taylor's Version) добавили еще 10 недель для певицы на вершине Billboard 200.

Однако Свифт еще далеко до рекордсменов – группы The Beatles, которая 132 недели занимала первое место с 19 альбомами между 1964 и 2001 годами. Пока первенство Тейлора касается только сольных артистов.

Свифт стал человеком года по версии журнала Time

В начале декабря журнал Time объявил "Человек года 2023". Ею стала американская певица Тейлор Свифт. Она первая исполнительница, песни которой на платформе Spotify ежемесячно прослушивают 100 млн слушателей.

Фильм-концерт Тейлор Свифт побил рекорд кассовых сборов еще до выхода в прокат. В начале октября предпродажи билетов на фильм, посвященный туру The Eras Tour, принесли 100 млн долл., обогнав предыдущего лидера – фильм-концерт Джастина Бибера.

Мировой тур Тейлор Свифт Eras Tour побил рекорд и стал самым кассовым в истории. Его доход превысил 1 млрд. дол. Тур, начавшийся в марте 2023 года и завершившийся в декабре 2024 года, заработал на сегодня 1,04 млрд дол. Всего за весь тур у Тейлора Свифта будет 151 концерт.