Прибыль от мирового тура Тейлор Свифт достигла 1 млрд долл

Тур певицы Тейлор Свифт начался в марте 2023 года и должен завершиться в декабре 2024 года после 151-го концерта по всему миру. На сегодняшний день Eras Tour заработал 1,04 млрд долл.

Тейлор Свифт побила рекорд прибыльности мирового тура

Мировой тур певицы Тейлор Свифт Eras Tour стал самым кассовым в истории, доход от него впервые в мире превысил 1 млрд долл.

Об этом 12 декабря сообщили на сайте рекордов Гиннеса.

Тур начался в марте 2023 года и должен завершиться в декабре 2024 года после 151 концерта по всему миру, на сегодня заработал 1,04 млрд долл, согласно данным Pollstar.

Каждое шоу Свифт длится более 3,5 часов и состоит из 44 песен, разделенных на 10 актов. Один концерт собирает около 72 тыс посетителей, а средняя стоимость билетов составляет около 238 дол. Итак, тур приносит более 17 млн долл за концерт.

По данным Pollstar, на сегодняшний день было продано 4,3 млн билетов, и поэтому тур может заработать более 2 млрд долл, если состоятся все запланированные концерты.

Eras Tour побил рекорд пятилетнего прощального тура Элтона Джона, завершившегося в начале 2023 года и принесшего 939 млн долл за 328 концертов.

Свифт также заработала больше, чем туры Бейонсе и Брюса Спрингстина вместе взятые.

Что известно о Тейлор Свифт

Тейлор Свифт – одна из самых популярных американских поп-звезд 2000-х. Она обладательница 225 профессиональных наград, среди которых 11 наград "Грэмми".

Свифт стала первой из ныне живых исполнителей, четыре альбома которых одновременно оказались в десятке самых популярных альбомов чарта. В последний раз такое случалось 2 апреля 1966 года, когда американский джазовый трубач украинского происхождения Герб Алперт также имел четыре альбома в рейтинге.

Свифт – единственная певица, чьи альбомы пять лет подряд оказывались на первом месте чарта.

Также в июне 2023 года у нее было самое большое количество одновременных альбомов в чарте Billboard 200, когда 10 ее пластинок попали в чарт одновременно.