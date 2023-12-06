Time назвал "Человеком года 2023" американскую певицу Тейлор Свифт
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Time назвал "Человеком года 2023" американскую певицу Тейлор Свифт

Time назвал "Человеком года 2023" американскую певицу Тейлор Свифт
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Источник:  TIME

Американский журнал Time объявил певицу Тейлор Свифт "Человеком года 2023". Свифт в этом году установил ряд рекордов благодаря концертному туру The Eras Tour.

Тейлор Свифт - Человек года по версии Time

Издание пишет, что достижения 33-летней певицы как творца – культурные, критические и коммерческие – настолько огромны, что перечислять их кажется почти неуместным.

Как поп-звезда, она сидит в редкой компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автор песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчелл. Как бизнес-леди она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов.

Но в этом году что-то изменилось. Обсуждать ее было все равно, что обсуждать политику или погоду — об этом говорят настолько широко, что оно не нуждается в контексте. Она стала главной героиней мира.

Нынешний ретроспективный тур Свифт – The Eras Tour – рассказывает о ее художественных «эпохах». В рамках тура прошло 66 концертов по всей Америке.

Этот тур, по прогнозам, станет самым большим за все времена и первым, собравшим более миллиарда долларов.

Аналитики заявляют об «эффекте Тейлор», поскольку политики из Таиланда, Венгрии и Чили умоляли ее приехать с концертом в их страны.

Во время концертов в ее честь переименовали города, стадионы, улицы. Каждый раз, когда она приезжала в новое место, происходил мини-экономический бум, поскольку гостиницы и рестораны наблюдали всплеск посетителей.

Ей посвящено минимум 10 университетских курсов, в том числе один в Гарварде.

Кто мог стать Человеком года-2023

Ранее в шортлист Time попали 9 человек:

  • президент РФ Владимир Путин;

  • певица Тейлор Свифт;

  • король Великобритании Чарльз ІІІ;

  • Барби (после успеха одноименной ленты режиссера Греты Гервиг);

  • участники стачек в Голливуде;

  • гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;

  • прокуроры экспрезидента США Дональда Трампа;

  • руководитель Федеральной резервной системы Джером Павелл;

  • глава Китая Си Цзиньпин.

В 2022 году "Человеком года" избрали Владимира Зеленского и "дух Украины".

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