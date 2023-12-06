Time назвал "Человеком года 2023" американскую певицу Тейлор Свифт

Американский журнал Time объявил певицу Тейлор Свифт "Человеком года 2023". Свифт в этом году установил ряд рекордов благодаря концертному туру The Eras Tour.
Тейлор Свифт - Человек года по версии Time
Издание пишет, что достижения 33-летней певицы как творца – культурные, критические и коммерческие – настолько огромны, что перечислять их кажется почти неуместным.
Нынешний ретроспективный тур Свифт – The Eras Tour – рассказывает о ее художественных «эпохах». В рамках тура прошло 66 концертов по всей Америке.
Этот тур, по прогнозам, станет самым большим за все времена и первым, собравшим более миллиарда долларов.
Аналитики заявляют об «эффекте Тейлор», поскольку политики из Таиланда, Венгрии и Чили умоляли ее приехать с концертом в их страны.
Во время концертов в ее честь переименовали города, стадионы, улицы. Каждый раз, когда она приезжала в новое место, происходил мини-экономический бум, поскольку гостиницы и рестораны наблюдали всплеск посетителей.
Ей посвящено минимум 10 университетских курсов, в том числе один в Гарварде.
Кто мог стать Человеком года-2023
Ранее в шортлист Time попали 9 человек:
президент РФ Владимир Путин;
певица Тейлор Свифт;
король Великобритании Чарльз ІІІ;
Барби (после успеха одноименной ленты режиссера Греты Гервиг);
участники стачек в Голливуде;
гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;
прокуроры экспрезидента США Дональда Трампа;
руководитель Федеральной резервной системы Джером Павелл;
глава Китая Си Цзиньпин.
В 2022 году "Человеком года" избрали Владимира Зеленского и "дух Украины".
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