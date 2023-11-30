Елена Зеленская вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times

Через четыре месяца после вторжения России в Украину Зеленская сказала журналисту: "Никто из нас не в порядке". Она знает, как это проснуться, чтобы увидеть, как в твою родину вторгся империалистический сосед; не знать, когда и увидите ли вы в следующий раз своих близких; как найти в себе силы бороться за свободу, невзирая ни на что.