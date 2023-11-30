Елена Зеленская вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира в 2023 году, по версии британской газеты Financial Times.
Елена Зеленская – одна из самых влиятельных женщин мира
Елена Зеленская попала в категорию "Герои". Характеристику первой леди написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Каллас пишет, что больше всего восхищается в Зеленской ее честностью.
Каллас отмечает, что, как и муж, Зеленская стала мировым символом устойчивости.
Эстония в партнерстве с фондом Зеленской построила семейные дома для украинских детей-сирот.
Кто еще попал в список Financial Times
В список самых влиятельных женщин также попали:
австралийская актриса Марго Робби,
американская певица Бейонсе,
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
иранская правозащитница Наргес Мохаммади,
директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати,
исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема,
министерша охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.
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