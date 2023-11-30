Елена Зеленская вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times
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Мир
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Елена Зеленская вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times

Елена Зеленская
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Источник:  Financial Times

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира в 2023 году, по версии британской газеты Financial Times.

Елена Зеленская – одна из самых влиятельных женщин мира

Елена Зеленская попала в категорию "Герои". Характеристику первой леди написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Каллас пишет, что больше всего восхищается в Зеленской ее честностью.

Через четыре месяца после вторжения России в Украину Зеленская сказала журналисту: "Никто из нас не в порядке". Она знает, как это проснуться, чтобы увидеть, как в твою родину вторгся империалистический сосед; не знать, когда и увидите ли вы в следующий раз своих близких; как найти в себе силы бороться за свободу, невзирая ни на что.

Каллас отмечает, что, как и муж, Зеленская стала мировым символом устойчивости.

Ее лидерство в решении проблемы психического здоровья украинцев во время войны жизненно важно. Ее работа, освещающая страдания и депортацию украинских детей Россией, возвращает воспоминания об истории моей семьи; Россияне вывезли мою маму в Сибирь, когда она была младенцем.

Эстония в партнерстве с фондом Зеленской построила семейные дома для украинских детей-сирот.

Она необычайна в своем внимании к деталям и умении слушать. Теперь мир должен послушать Зеленскую и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию и прекратить страдания.

Кто еще попал в список Financial Times

В список самых влиятельных женщин также попали:

  • австралийская актриса Марго Робби,

  • американская певица Бейонсе,

  • глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,

  • иранская правозащитница Наргес Мохаммади,

  • директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати,

  • исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема,

  • министерша охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.

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