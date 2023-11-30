Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times
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Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times

Олена Зеленська
Джерело:  Financial Times

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу у 2023 році, за версією британської газети Financial Times.

Олена Зеленська - одна з найвпливовіших жінок світу

Олена Зеленська потрапила в категорію «Герої». Характеристику першій леді написала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Каллас пише, що найбільше захоплюється в Зеленській її чесністю.

Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну Зеленська сказала журналісту: «Ніхто з нас не в порядку». Вона знає, як це — прокинутися, щоб побачити, як у твою батьківщину вторгнувся імперіалістичний сусід; не знати, коли й чи побачите ви наступного разу своїх близьких; як знайти в собі сили боротися за свободу, незважаючи ні на що.

Каллас зазначає, що, як і її чоловік, Зеленська стала світовим символом стійкості.

Її лідерство у вирішенні проблеми психічного здоров’я українців під час війни є життєво важливим. Її робота, яка висвітлює страждання та депортацію українських дітей Росією, повертає спогади про історію моєї родини; Росіяни вивезли мою маму до Сибіру, ​​коли вона була немовлям.

Естонія у партнерстві з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для українських дітей-сиріт.

Вона надзвичайна у своїй увазі до деталей і вмінні слухати. Тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і припинити страждання.

Хто ще потрапив до списку Financial Times

У список найвпливовіших жінок також потрапили:

  • австралійська акторка Марго Роббі,

  • американська співачка Бейонсе,

  • глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

  • іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді,

  • директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті,

  • виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема,

  • міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.

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