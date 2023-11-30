Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу у 2023 році, за версією британської газети Financial Times.
Олена Зеленська - одна з найвпливовіших жінок світу
Олена Зеленська потрапила в категорію «Герої». Характеристику першій леді написала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Каллас пише, що найбільше захоплюється в Зеленській її чесністю.
Каллас зазначає, що, як і її чоловік, Зеленська стала світовим символом стійкості.
Естонія у партнерстві з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для українських дітей-сиріт.
Хто ще потрапив до списку Financial Times
У список найвпливовіших жінок також потрапили:
австралійська акторка Марго Роббі,
американська співачка Бейонсе,
глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,
іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді,
директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті,
виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема,
міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.
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