Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times

Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну Зеленська сказала журналісту: «Ніхто з нас не в порядку». Вона знає, як це — прокинутися, щоб побачити, як у твою батьківщину вторгнувся імперіалістичний сусід; не знати, коли й чи побачите ви наступного разу своїх близьких; як знайти в собі сили боротися за свободу, незважаючи ні на що.