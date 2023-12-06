Time назвав "Людиною року 2023" американську співачку Тейлор Свіфт
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Time назвав "Людиною року 2023" американську співачку Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт
Джерело:  TIME

Американський журнал Time оголосив співачку Тейлор Свіфт "Людиною року 2023". Свіфт цього року встановила низку рекордів завдяки концертному туру The Eras Tour.

Тейлор Свіфт - Людина року за версією Time

Видання пише, що досягнення 33-річної співачки як митця — культурні, критичні та комерційні — такі величезні, що перераховувати їх здається майже недоречним.

Як поп-зірка, вона сидить у рідкісній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як авторку пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнес-леді вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів.

Але цього року щось змінилося. Обговорювати її було все одно, що обговорювати політику чи погоду — про це розмовляють настільки широко, що воно не потребує контексту. Вона стала головною героїнею світу.

Цьогорічний ретроспективний тур Свіфт - The Eras Tour - розповідає про її мистецькі «епохи». У рамках туру відбулося 66 концертів по всій Америці.

Цей тур, за прогнозами, стане найбільшим за всі часи та першим, який зібрав понад мільярд доларів.

Аналітики заявляють про «ефект Тейлор», оскільки політики з Таїланду, Угорщини та Чилі благали її приїхати з концертом в їхні країни.

Під час концертів на її честь перейменували міста, стадіони, вулиці. Кожного разу, коли вона приїжджала в нове місце, ставався міні-економічний бум, оскільки готелі та ресторани спостерігали сплеск відвідувачів.

Їй присвячено щонайменше 10 університетських курсів, в тому числі один у Гарварді.

Хто міг стати Людиною року-2023

Раніше до шортлиста Time потрапили 9 людей:

  • президент РФ Володимир Путін;

  • співачка Тейлор Свіфт;

  • король Великої Британії Чарльз ІІІ;

  • Барбі (після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг);

  • учасники страйків в Голлівуді;

  • гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;

  • прокурори експрезидента США Дональда Трампа;

  • очільник Федеральної резервної системи Джером Павелл;

  • глава Китаю Сі Цзіньпін.

У 2022 році "Людиною року" обрали Володимира Зеленського та "дух України".

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