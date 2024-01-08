Eras Tour Тейлор Свифт стал самым кассовым концертным фильмом всех времен
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Eras Tour Тейлор Свифт стал самым кассовым концертным фильмом всех времен

Свифт
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Источник:  Variety

Фильм Свифт заработал более 261,6 млн долл по всему миру. Это стало возможным через неделю после премьеры в Китае, где удалось собрать 8,7 млн долл. В то же время прошлый рекордсмен – фильм о Майкле Джексоне – собрал в мировом прокате 261,2 млн долл.

Eras Tour Тейлор Свифт побил исторический рекорд

Фильм Тейлор Свифт Eras Tour стал самым кассовым концертным фильмом всех времен, опередив фильм "Майкл Джексон: Вот и все", который вышел на экраны в 2009 году.

Об этом сообщает Variety.

Фильм Свифт заработал более 261,6 млн долл по всему миру. Это стало возможным через неделю после премьеры в Китае, где удалось собрать 8,7 млн долл. В то время фильм о Джексоне собрал в мировом прокате 261,2 млн долл.

После выхода на экраны в октябре 2023-го Eras Tour собрал 92,8 млн долл в Северной Америке и 30,7 млн долл за границей, что делает его самым большим стартом за всю историю для концертного фильма. Он опередил фильм 2011 года "Джастин Бибер: Никогда не говори никогда", заработавший 73 млн долл.

В кинопрокате США он стал вторым самым октябрьским дебютом за всю историю после "Джокера" 2019 года и имел седьмой самый стартовый уикенд в 2023 году.

От имени всех нас в AMC Theatres я присылаю свои поздравления и безграничную благодарность Тейлор Свифт за ее великолепные и рекордные кассовые сборы с фильмом Eras Tour, – отметил глава правления AMC (самой большой сети кинотеатров в мире) Адам Арон. – Ее исключительное выступление увлекло поклонников по всему миру и служит еще одним сильным напоминанием о силе неординарного кино и магии кинотеатров.

В избранных странах поклонники имели возможность посмотреть фильм дома, начиная с 13 декабря, когда Свифт выложила его в сети. В расширенную версию фильма вошли песни Wildest Dreams, The Archer и Long Live, которых не было в оригинальной версии.

Тейлор Свифт побила рекорд прибыльности мирового тура

Мировой тур певицы Тейлор Свифт Eras Tour стал самым кассовым в истории, доход от него впервые в мире превысил 1 млрд долл.

Об этом 12 декабря сообщили на сайте рекордов Гиннеса.

Тур начался в марте 2023 года и должен завершиться в декабре 2024 года после 151 концерта по всему миру, на сегодня заработал 1,04 млрд долл, согласно данным Pollstar.

Каждое шоу Свифт длится более 3,5 часов и состоит из 44 песен, разделенных на 10 актов. Один концерт собирает около 72 тыс посетителей, а средняя стоимость билетов составляет около 238 долл. Итак, тур приносит более 17 млн долл за концерт.

По данным Pollstar, на сегодняшний день было продано 4,3 млн билетов, и поэтому тур может заработать более 2 млрд долл, если состоятся все запланированные концерты.

Eras Tour побил рекорд пятилетнего прощального тура Элтона Джона, завершившегося в начале 2023 года и принесшего 939 млн долл за 328 концертов.

Свифт также заработала больше, чем туры Бейонсе и Брюса Спрингстина вместе взятые.

А сама певица стала "Человеком года 2023" по версии Time.

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