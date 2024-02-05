Тейлор Свіфт вчетверте отримала "Ґреммі" за альбом року

Американська співачка Тейлор Свіфт перемогла в номінації "Альбом року" за Midnights на музичній премії "Ґреммі", побивши рекорд за кількістю перемог у цій категорії. Свіфт стала першою артисткою, яка чотири рази отримувала "Ґреммі" за альбом року. Інші три нагороди Свіфт отримала за Fearless (2010), "1989" (2016) і Folklore (2021).

Тейлор Свіфт обійшла Сінатру та Вандера

Своєю перемогою співачка обійшла трьох виконавців, кожен з яких перемагав у цій категорії по три рази: Френка Сінатру, Пола Саймона та Стіва Вандера.

Для мене перемога – це робота. Я б хотіла сказати вам, що це найкращий момент мого життя, але я відчуваю себе такою ж щасливою, коли закінчую пісню, потрапляю в шортліст або коли працюю з моїми танцюристами, – сказала Свіфт, приймаючи нагороду. Тейлор Свіфт RecordingAcademy

Також під час промови Свіфт анонсувала свій новий альбом The Tortured Poets Department, який вийде вже 19 квітня:

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Я знаю, що те, як проголосувала Академія звукозапису, є прямим відображенням пристрасті моїх шанувальників, тому я хочу подякувати, відкривши вам секрет, який я приховувала останні два роки.

Несподіванкою стало приєднання до церемонії Селін Діон, яка вручила Тейлор Свіфт її рекордний трофей.

Коли я кажу, що щаслива бути тут, я дійсно маю на увазі це від щирого серця, – сказала Діон глядачам. Поширити

Загалом Свіфт 52 рази номінували на "Ґреммі", вона перемагала 14 разів.

Колега Свіфт: рекордна перемога для Антоноффа

Продюсер, сонграйтер та музикант Джек Антонофф отримав нагороду в номінації "Продюсер року" (в некласичній музиці). Він – єдиний продюсер, який отримав цю нагороду третій рік поспіль.

Потрібно, щоб перед вами відкрили двері. Тейлор Свіфт відчинила ці двері для мене, – сказав він під час отримання нагороди.

Джек Антонофф і Тейлор Свіфт співпрацюють із 2013 року: першим спільним проєктом стала пісня Sweeter Than Fiction. Після виходу їхнього успішного альбому "1989" у 2014 році Антонофф працював над усіма наступними альбомами Свіфт: Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnights.

Також він був продюсером і співавтором пісень для таких виконавців: Lorde, The Chicks, St. Vincent, Lana Del Rey, Kevin Abstract, Sia, Carly Rae Jepsen, FKA Twigs, Sara Bareilles, Tegan & Sara, Troye Sivan, Grimes.

Хто ще отримав статуетки "Ґреммі"

Одну з найголовніших нагород вечора отримала Майлі Сайрус за пісню Flowers у номінації "Запис року". З цією ж композицією вона перемогла у номінації "Найкраще попсоло-виконання". Це перші нагороди "Ґреммі" в кар'єрі артистки (її номінували загалом вісім разів).

Ця нагорода дивовижна, але я дуже сподіваюся, що вона нічого не змінить, тому що вчора моє життя було прекрасним. Не кожен у світі отримає «Ґреммі», але кожен у цьому світі є приголомшливим. Тому, будь ласка, не думайте, що це важливо, хоча це дуже важливо, правда? – сказала Сайрус.

Співачка Фібі Бріджерс цьогоріч отримала найбільше статуеток – чотири. Три перемоги вона здобула зі своїм гуртом Boygenius (колектив мав сім номінацій):

"Найкраще попвиконання дуету/гурту" за Ghost in the Machine спільно із SZA;

"Найкращий альтернативний альбом" за The Record (разом із гуртом);

"Найкраще рок-виконання" за Not Strong Enough (разом із гуртом);

"Найкраща рок-пісня" за Not Strong Enough (разом із гуртом).

Зміни у тенденціях "Ґреммі"

За 66-річну історію "Ґреммі" – це сьомий раз, коли усі чотири головні нагороди отримують жінки-солістки або гурти, в яких жінки є повноправними учасницями. За перші 40 років існування премії це траплялося лише двічі, а за останні 20 років – п'ять разів. Наприклад, у 2020 році Біллі Айліш перемогла одразу в усіх чотирьох головних номінаціях.

А ще 2018 року лише дві жінки перемогли в номінаціях на "Ґреммі": Алессія Кара як найкраща нова артистка та Ріанна за найкраще реп- або R&B-виконання (разом із Кендріком Ламаром). А співачка Lorde тоді була єдиною жінкою, яку номінували на "Альбом року".

Тодішній президент Національної академії звукозапису Ніл Портнов на критику заявив, що жінкам потрібно "зробити крок вперед", якщо вони хочуть отримати "Ґреммі", а потім попросив вибачення. Наприкінці 2023 року проти Портнова подала до суду жінка, яка заявила, що він накачав її наркотиками і зґвалтував у номері готелю в Нью-Йорку у 2018 році. Його представник назвав ці звинувачення "абсолютно неправдивими".

Одна з цьогорічних переможниць Фібі Бріджерс на тлі того, що 2024 року на "Ґреммі" домінували саме жінки, сказала: