Тейлор Свифт в четвертый раз получила "Грэмми" за альбом года

Американская певица Тейлор Свифт победила в номинации "Альбом года" по Midnights на музыкальной премии "Грэмми", побив рекорд по количеству побед в этой категории. Свифт стала первой артисткой, которая четырежды получала "Грэмми" за альбом года. Другие три награды Свифт получила за Fearless (2010), "1989" (2016) и Folklore (2021).

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Своей победой певица обошла троих исполнителей, каждый из которых побеждал в этой категории по три раза: Фрэнка Синатра, Пола Саймона и Стива Вандера.

Для меня победа – это работа. Я бы хотела сказать вам, что это самый лучший момент моей жизни, но я чувствую себя такой же счастливой, когда заканчиваю песню, попадаю в шорт-лист или когда работаю с моими танцорами, – сказала Свифт, принимая награду. Тейлор Свифт RecordingAcademy

Также во время выступления Свифт анонсировала свой новый альбом The Tortured Poets Department, который выйдет уже 19 апреля:

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Я знаю, что то, как проголосовала Академия звукозаписи, является прямым отражением страсти моих поклонников, поэтому я хочу поблагодарить, открыв вам секрет, который я скрывала последние два года.

Неожиданностью стало присоединение к церемонии Селин Дион, вручившей Тейлор Свифт ее рекордный трофей.

Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно имею в виду это от всей души, – сказала Дион зрителям. Поделиться

В общей сложности Свифт 52 раза номинировали на "Грэмми", она побеждала 14 раз.

Коллега Свифт: рекордная победа для Антоноффа

Продюсер, сонграйтер и музыкант Джек Антонофф получил награду в номинации "Продюсер года" (в неклассической музыке). Он – единственный продюсер, получивший эту награду третий год подряд.

Нужно, чтобы перед вами открыли дверь. Тейлор Свифт открыла эту дверь для меня, – сказал он во время получения награды.

Джек Антонофф и Тейлор Свифт сотрудничают с 2013 года: первым общим проектом стала песня Sweeter Than Fiction. После выхода их успешного альбома "1989" в 2014 году Антонофф работал над всеми следующими альбомами Свифт: Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnights.

Также он был продюсером и соавтором песен для исполнителей: Lorde, The Chicks, St. Винцент, Лана-Дел-Рей, Кевин Абстрактный, Сиа, Карли Рай-Депсен, ФКА Твиги, Сара-Барелла, Теган и Сара, Трой Сивана, Гримс.

Кто еще получил статуэтки "Грэмми"

Одну из самых главных наград вечера получила Майли Сайрус за песню Flowers в номинации "Запись года". С этой же композицией она победила в номинации "Лучшее попсоло-исполнение". Это первые награды "Грэмми" в карьере артистки (ее номинировали всего восемь раз).

Эта награда удивительна, но я очень надеюсь, что она ничего не изменит, потому что вчера моя жизнь была прекрасна. Не каждый в мире получит «Грэмми», но каждый в этом мире потрясающий. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что это важно, хотя это очень важно, верно? – сказала Сайрус.

Певица Фиби Бриджерс в этом году получила больше статуэток – четыре. Три победы она одержала со своей группой Boygenius (коллектив имел семь номинаций):

"Лучшее пополнение дуэта/группы" по Ghost in the Machine совместно с SZA;

"Лучший альтернативный альбом" по The Record (вместе с группой);

"Лучшее рок-исполнение" по Not Strong Enough (вместе с группой);

"Лучшая рок-песня" за Not Strong Enough (вместе с группой).

Изменения в тенденциях "Грэмми"

За 66-летнюю историю "Грэмми" – это седьмой раз, когда все четыре главные награды получают женщины-солистки или группы, в которых женщины являются полноправными участниками. За первые 40 лет существования премии это случалось всего дважды, а за последние 20 лет – пять раз. К примеру, в 2020 году Билли Айлиш победила сразу во всех четырех главных номинациях.

А еще в 2018 году только две женщины победили в номинациях на "Грэмми": Алессия Кара как лучшая новая артистка и Рианна за лучшее реп- или R&B-исполнение (вместе с Кендриком Ламаром). А певица Lorde тогда была единственной женщиной, номинированной на "Альбом года".

Тогдашний президент Национальной академии звукозаписи Нил Портнов на критику заявил, что женщинам нужно "сделать шаг вперед", если они хотят получить "Грэмми", а затем извинился. В конце 2023 против Портнова подала в суд женщина, которая заявила, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал в номере гостиницы в Нью-Йорке в 2018 году. Его представитель назвал эти обвинения "совершенно ложными".

Одна из победительниц Фиби Бриджерс на фоне того, что в 2024 году на "Грэмми" доминировали именно женщины, сказала: