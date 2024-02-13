Президент США Джо Байден подверг резкой критике Дональда Трампа после того, как бывший президент заявил, что будет поощрять Россию атаковать страны, которые не выполняют своих обязательств перед НАТО.

Что сказал Байден о Трампе

CNN пишет, что заявление Байдена о Трампе является одним из самых жестких по отношению к его вероятному конкуренту на президентских выборах в 2024 году.

Байден сказал, что комментарии Трампа послали "опасный и шокирующий" сигнал и является преклонением перед Путиным.

Вы можете представить, чтобы бывший президент Соединенных Штатов сказал это? Это услышал весь мир. Хуже всего то, что он имеет в виду, — сказал Байден. Поделиться

По словам лица, осведомленного с этим вопросом, когда Байден услышал о словах Трампа, он был шокирован. Позже он обнародовал заявление, в котором осудил эти настроения.

Никакой другой президент в нашей истории не склонялся перед российским диктатором. Позвольте мне сказать это как можно более четко: я никогда этого не сделаю. Ради Бога это тупо. Это стыдно. Это небезопасно. Это не по-американски, — сказал Байден. Поделиться

Байден посвятил значительную часть своей речи помощи Украине, критикуя Трампа за замечание, подрывающее давние ценности США.

Когда Америка дает слово, это значит. Когда мы берем обязательства, мы их придерживаемся, а НАТО — это священное обязательство, — сказал Байден. Поделиться

Что сказал Трамп о НАТО

Выступая 10 февраля на митинге в Южной Каролине, Трамп сказал, что будет поощрять Россию делать «все, что они захотят» с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону.

Он отметил, что однажды "один из президентов большой страны" спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от российского вторжения, если они "не заплатят".