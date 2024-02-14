Военная помощь Украине. Китай требует у США прекратить предоставление оружия

По словам представителя Китая на Совбезе ООН в отношении Украины и США, "безопасность одной страны не должна обеспечиваться средствами безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок".
Китай обвиняет США в разжигании войны
Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны прекратить поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает Newsweek .
Такое заявление в Совбезе ООН прозвучало на фоне сообщений о том, что представители Кремля заинтересованы в дипломатическом разрешении конфликта. В то же время, Украина рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны США.
По словам постоянного представителя Китая в ООН, следует придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году.
К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализовано, а крупномасштабные боевые действия вспыхнули позже, – заявил он, добавив, что этот вопрос заслуживает внимания обеих сторон конфликта.
Чжан Цзюнь добавил, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться средствами безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок.
Он также призвал НАТО "прекратить угрозы".
Связи Китая и России
Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.
Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.
Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействия уклонению от санкций. Да, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.
Ранее в ноябре 2023 года Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить ограничительные меры, введенные странами ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-