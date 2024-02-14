Военная помощь Украине. Китай требует у США прекратить предоставление оружия
Категория
Политика
Дата публикации

Военная помощь Украине. Китай требует у США прекратить предоставление оружия

Китай
Читати українською

По словам представителя Китая на Совбезе ООН в отношении Украины и США, "безопасность одной страны не должна обеспечиваться средствами безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок".

Китай обвиняет США в разжигании войны

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны прекратить поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает Newsweek .

Некоторым странам следует немедленно прекратить подливать масло в огонь и не взрывать дипломатические усилия международного сообщества.

Чжан Цзюнь

Чжан Цзюнь

Представитель Китая в ООН

Такое заявление в Совбезе ООН прозвучало на фоне сообщений о том, что представители Кремля заинтересованы в дипломатическом разрешении конфликта. В то же время, Украина рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны США.

По словам постоянного представителя Китая в ООН, следует придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году.

К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализовано, а крупномасштабные боевые действия вспыхнули позже, – заявил он, добавив, что этот вопрос заслуживает внимания обеих сторон конфликта.

Чжан Цзюнь добавил, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться средствами безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок.

Он также призвал НАТО "прекратить угрозы".

НАТО должно придерживаться диалога и консультаций по разрешению споров и совместного направления политического урегулирования вместо давления, клеветы и односторонних санкций, не говоря уже о применении силы.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействия уклонению от санкций. Да, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.

Ранее в ноябре 2023 года Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить ограничительные меры, введенные странами ЕС.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ и Китай близки к созданию союза против США — Business Insider
Путин и Си Цзиньпин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды обвиняют Китай в кибератаке на оборонную сеть
кибератака
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС может впервые ввести санкции против китайских компаний — Bloomberg
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?