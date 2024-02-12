Европейский союз в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения против китайских компаний за их помощь России.

Почему ЕС может ввести санкции против китайских компаний

Европейский союз предложил новые торговые ограничения примерно для двух десятков компаний, в том числе трех, базирующихся в Китае, обвиняемых в поддержке военных усилий России в Украине, — пишет издание. Поделиться

Отмечается, что в случае принятия это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний из Китая с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

Согласно проекту предложения, с которым ознакомился Bloomberg, в список также вошли компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

ЕС уже хотел ввести подобные санкции

Ограничения запретят европейским фирмам торговать с фирмами, занесенными в листинг, в рамках усилий блока по ограничению возможности России получить подпадающие под санкции товары через компании в третьих странах.

Ранее ЕС предлагал внести в листинг несколько китайских фирм, но эти предложения отклонили из-за сопротивления со стороны некоторых государств-членов и после того, как Пекин предоставил определенные гарантии.

Этот вопрос имеет решающее значение для ЕС, который считает Пекин одним из своих важнейших торговых партнеров, и в частности для Германии, для которой Китай является крупнейшим рынком для автопроизводителей, включая Volkswagen AG, пишет издание. Поделиться

Кого еще могут затронуть новые санкции

ЕС обвиняет технологические и электронные компании, обвиняемые в содействии военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности.

Предложения включают три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга.