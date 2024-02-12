Европейский союз в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения против китайских компаний за их помощь России.
Почему ЕС может ввести санкции против китайских компаний
Отмечается, что в случае принятия это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний из Китая с тех пор, как Россия вторглась в Украину.
Согласно проекту предложения, с которым ознакомился Bloomberg, в список также вошли компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.
ЕС уже хотел ввести подобные санкции
Ограничения запретят европейским фирмам торговать с фирмами, занесенными в листинг, в рамках усилий блока по ограничению возможности России получить подпадающие под санкции товары через компании в третьих странах.
Ранее ЕС предлагал внести в листинг несколько китайских фирм, но эти предложения отклонили из-за сопротивления со стороны некоторых государств-членов и после того, как Пекин предоставил определенные гарантии.
Кого еще могут затронуть новые санкции
ЕС обвиняет технологические и электронные компании, обвиняемые в содействии военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности.
Предложения включают три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга.
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