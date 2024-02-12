Європейський союз у межах нового пакета санкцій хоче ввести обмеження проти китайських компаній за їхню допомогу Росії.
Чому ЄС може ввести санкції проти китайських компаній
Зазначається, що в разі ухвалення, це буде перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження для компаній з Китаю відтоді, як Росія вторглася в Україну.
Згідно з проектом пропозиції, з яким ознайомився Bloomberg, до списку також увійшли компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.
ЄС уже хотів запровадити подібні санкції
Обмеження заборонять європейським фірмам торгувати з фірмами, занесеними до лістингу, в рамках зусиль блоку з обмеження можливості Росії отримати товари, що підпадають під санкції, через компанії в третіх країнах.
Раніше ЄС пропонував внести до лістингу кілька китайських фірм, але ці пропозиції відхилили через опір з боку деяких держав-членів і після того, як Пекін надав певні гарантії.
Кого ще можуть торкнутися нові санкції
ЄС звинувачує технологічні та електронні компанії, які звинувачуються у сприянні військовому і технологічному розвитку Росії або розвитку російського сектора оборони і безпеки.
Пропозиції включають три китайські фірми і по одній з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.
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