Європейський союз у межах нового пакета санкцій хоче ввести обмеження проти китайських компаній за їхню допомогу Росії.

Чому ЄС може ввести санкції проти китайських компаній

Європейський союз запропонував нові торговельні обмеження приблизно для двох десятків компаній, зокрема трьох, що базуються в Китаї, яких звинувачують у підтримці військових зусиль Росії в Україні, — пише видання. Поширити

Зазначається, що в разі ухвалення, це буде перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження для компаній з Китаю відтоді, як Росія вторглася в Україну.

Згідно з проектом пропозиції, з яким ознайомився Bloomberg, до списку також увійшли компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.

ЄС уже хотів запровадити подібні санкції

Обмеження заборонять європейським фірмам торгувати з фірмами, занесеними до лістингу, в рамках зусиль блоку з обмеження можливості Росії отримати товари, що підпадають під санкції, через компанії в третіх країнах.

Раніше ЄС пропонував внести до лістингу кілька китайських фірм, але ці пропозиції відхилили через опір з боку деяких держав-членів і після того, як Пекін надав певні гарантії.

Це питання має вирішальне значення для ЄС, який вважає Пекін одним зі своїх найважливіших торговельних партнерів, і зокрема для Німеччини, для якої Китай є найбільшим ринком для автовиробників, включно з Volkswagen AG, — пише видання. Поширити

Кого ще можуть торкнутися нові санкції

ЄС звинувачує технологічні та електронні компанії, які звинувачуються у сприянні військовому і технологічному розвитку Росії або розвитку російського сектора оборони і безпеки.

Пропозиції включають три китайські фірми і по одній з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.