Представители Белого дома и Палаты представителей Конгресса США заявляют о вероятной угрозе нацбезопасности страны со стороны России.

Что говорят в Белом доме

По словам советника президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, на 15 февраля запланирован брифинг с ключевыми представителями Конгресса США.

Я не в состоянии сказать что-либо еще, – заявил Салливан, комментируя заявления об угрозе нацбезопасности США. Поделиться

Он также отметил, что администрация Байдена пошла дальше и применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах США.

Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем.

Также он добавил, что верит в возможности защиты национальной безопасности Соединенных Штатов.

Что говорят в Палате представителей Конгресса США

Как отмечают журналисты канала CNN, руководитель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил всем членам Конгресса разведывательные данные по серьезной угрозе нацбезопасности США, вероятно, со стороны России.

Многие источники, знакомые с этой разведывательной информацией, охарактеризовали ее как "очень чувствительную", - говорится в обнародованном сообщении. Поделиться

До этого Тернер направил своим коллегам в Конгрессе письмо, в котором говорилось, что насущным вопросом является дестабилизирующий иностранный военный потенциал иностранный военный потенциал.

Один из видевших разведданные источников подтвердил, что на самом деле это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал.

В письме уважаемым коллегам Тернер сообщил, что Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения, и говорит, что у членов есть время пересмотреть ее между средой и пятницей.

Тернер также призывает президента Джо Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы.