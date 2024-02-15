Байден может хоть завтра отправить Украине миллионы снарядов — Forbes

Журналисты Forbes обращают внимание на то, что у президента США Джо Байдена полномочия достаточно быстро передать ВСУ миллионы артиллерийских снарядов.

Байден не использует все возможные инструменты для помощи Украине

Как отмечает редакция издания, существует бюрократически сложный, но абсолютно законный способ, благодаря которому Белый дом может отправить в Украину миллионы артиллерийских снарядов "хоть завтра".

Что важно понимать, ВСУ давно испытывают снарядный голод. Украинские защитники выпускают всего 2000 снарядов по сравнению с 10 000 со стороны россиян.

На фоне проблем с принятием законопроекта о помощи Украине Джо Байден может помочь Киеву.

К примеру, он может передать Украине любое имеющееся вооружение, которое Пентагон определит как избыточное. Однако этого не происходит.

Более того, указано, что теоретически он может оценить товар в ноль долларов.

Байден очень редко использовал свои полномочия относительно Украины. А там, где он его использовал, в последнее время это было частью сложной "кольцевой торговли", когда правительство США отдает избыточное оружие третьим странам — Эквадору и Греции — а затем поощряет эти страны прямо или косвенно отдать Украине часть своих избыточных вооружений, — объясняет издания. Поделиться

У США достаточно снарядов для Украины

По словам журналистов, большинство артиллерийских боеприпасов на складах армии и морской пехоты США явно не избыточны.

Однако на этом фоне нельзя забывать о четырех миллионах 155-миллиметровых кассетных боеприпасах двойного назначения — M483A1 и M864 DPICM.

Forbes обращает внимание на то, что все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные".

В Пентагоне еще несколько лет назад подтвердили, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать.

Согласно отчету 2004 года, это привело к тому, что 402 миллиона боеприпасов DPICM остались ненужными, в том числе 4,6 миллиона 155-миллиметровых снарядов. Байден мог бы определить все оставшиеся на складах снаряды DPICM как избыточные, чтобы передать их Украине, не тратя ни одного доллара на их замену. Их хватит на годы интенсивных боевых действий. Поделиться

Журналисты не понимают, почему Байден до сих пор не реализовал этот план.