Станом на 16 лютого російські окупанти продовжують здійснювати тактичний розворот через Авдіївку. На переконання американських аналітиків, це вказує нездатність РФ провести успішне оперативне охоплення або оточення.

Ситуація в Авдіївці. Що замислила армія РФ

Іноземні фахівці також попереджають, що тактичний розворот росіян через Авдіївку може створити умови, які змусять Збройні сили України залишити свої позиції в населеному пункті.

Що важливо розуміти, станом на ранок 16 лютого бійці ЗСУ продовжують тримати оборону у місті.

Фото: InstitutefortheStudyofWar

За словами аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися до південних околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки.

Також нещодавно з’явилася інформація про те, що армія РФ захопила українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка тривалий час була російською субтактичною ціллю.

Тарнавський розповів, що відбувається в Авдіївці

За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського, "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована".

Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Олександр Тарнавський Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія

Він також підтвердив, що були ухвалені рішення, згідно з якими відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Окрім того, наголошується, що Збройним силам України на цій ділянці фронту був виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.