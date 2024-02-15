ЗСУ уразили склад боєприпасів та РЛС армії РФ — Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 15.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та біля Старомайорського Донецької області. Противником завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Інженерне, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.