ВСУ нанесли удары по складу боеприпасов и РЛС армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нанесли удары по складу боеприпасов и РЛС армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ
Танк
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В течение суток авиация Сил обороны работала по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 2 районам сосредоточения российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 15.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 51 боевое столкновение.

Всего враг нанес 30 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, где противник также нанес авиационный удар. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отбито 5 атак у Тернов, Ямполевки и Веселого Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Терны, Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 атака неподалеку от Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись до 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага южнее Пречистовки и возле Старомайорского Донецкой области. Противником нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко, Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 20-ти населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Инженерное, Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 составу боеприпасов, 1 радиолокационной станции армии РФ.

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