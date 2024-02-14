Украинские военные в течение суток 64 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток российские военные преступники выпустили по Украине 4 ракеты, нанесли 91 авиаудар и совершили 83 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении украинские воины отбили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.
На Новопавловском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За сутки российские захватчики предприняли 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы русских оккупантов.
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