Отмечается, что в течение суток российские военные преступники выпустили по Украине 4 ракеты, нанесли 91 авиаудар и совершили 83 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.