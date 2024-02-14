ВСУ отразили 64 атаки армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 64 атаки армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
Read in English
Читати українською

Украинские военные в течение суток 64 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские военные преступники выпустили по Украине 4 ракеты, нанесли 91 авиаудар и совершили 83 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении украинские воины отбили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.

  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

  • На Новопавловском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

  • На Запорожском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За сутки российские захватчики предприняли 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы русских оккупантов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Смогут ли ВСУ вытеснить все войска РФ до конца 2024 года — прогноз НАТО
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 9 танков и 66 артсистем — Генштаб
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ предусмотрели запасные логистические пути к Авдеевке — ОСУВ "Таврия"
Авдеевка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?