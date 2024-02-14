Зазначається, що протягом доби російські військові злочинці випустили по Україні 4 ракети, завдали 91 авіаудар та здійснили 83 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався покращити тактичне становище.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.