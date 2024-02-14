Українські військові протягом доби 64 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат у живій силі та техніці.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські військові злочинці випустили по Україні 4 ракети, завдали 91 авіаудар та здійснили 83 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався покращити тактичне становище.
На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби російські загарбники здійснили 7 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів, 3 засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів.
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