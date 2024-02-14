ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 9 танків та 66 артсистем — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 398 140 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1060 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6433 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 12043 (+39) од.;

артилерійських систем — 9566 (+66) од.;

РСЗВ — 984 (+3) од.;

засоби ППО — 671 (+4) од.;

літаків — 332 од.;

гелікоптерів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7371 (+39) од.;

крилаті ракети — 1882 од.;

кораблі/катери — 24 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12662 (+39) од.;

спеціальна техніка — 1523 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області, — зазначає Генштаб. Поширити

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.