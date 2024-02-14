ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 9 танков и 66 артсистем — Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 398140 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6433 (+9) ед;

боевых бронированных машин — 12043 (+39) ед;

артиллерийских систем — 9566 (+66) ед;

РСЗО — 984 (+3) ед;

средства ПВО — 671 (+4) ед;

самолетов — 332 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7371 (+39) ед;

крылатые ракеты — 1882 ед.;

корабли/катера — 24 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 12662 (+39) ед;

специальная техника — 1523 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль

На Купянском направлении враг наступательных действий не производил.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области, отмечает Генштаб. Поделиться

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.