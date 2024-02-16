По состоянию на 16 февраля российские оккупанты продолжают совершать тактический разворот через Авдеевку. По убеждению американских аналитиков, это указывает на неспособность РФ провести успешное оперативное окружение города.
Ситуация в Авдеевке. Что задумала армия РФ
Иностранные специалисты также предупреждают, что тактический разворот россиян через Авдеевку может создать условия, которые вынудят Вооруженные силы Украины покинуть свои позиции в населенном пункте.
Что важно понимать, по состоянию на утро 16 февраля бойцы ВСУ продолжают держать оборону в городе.
По словам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к южным окрестностям Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.
Также недавно появилась информация о том, что армия РФ захватила укрепленную украинскую позицию к югу от Авдеевки, которая долгое время была российской субтактической целью.
Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке
По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского, "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая".
Он также подтвердил, что было принято решение, согласно которому происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.
Кроме того, указано, что Вооруженным силам Украины на этом участке фронта выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.
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