По состоянию на 16 февраля российские оккупанты продолжают совершать тактический разворот через Авдеевку. По убеждению американских аналитиков, это указывает на неспособность РФ провести успешное оперативное окружение города.

Ситуация в Авдеевке. Что задумала армия РФ

Иностранные специалисты также предупреждают, что тактический разворот россиян через Авдеевку может создать условия, которые вынудят Вооруженные силы Украины покинуть свои позиции в населенном пункте.

Что важно понимать, по состоянию на утро 16 февраля бойцы ВСУ продолжают держать оборону в городе.

Фото: InstitutefortheStudyofWar

По словам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к южным окрестностям Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Также недавно появилась информация о том, что армия РФ захватила укрепленную украинскую позицию к югу от Авдеевки, которая долгое время была российской субтактической целью.

Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского, "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая".

По состоянию на 23.00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Упорные бои идут в черте города. Наши войска применяют все силы и средства для сдерживания врага. Александр Тарнавский Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия

Он также подтвердил, что было принято решение, согласно которому происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Кроме того, указано, что Вооруженным силам Украины на этом участке фронта выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.