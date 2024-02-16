В Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений. В Авдеевке бои продолжаются в черте города, командование усиливает подразделения и реализует маневр войсками на угрожающих направлениях.

Что известно о потерях россиян на фронте

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:

личного состава / personnel — около / about 400300 (+1210) человек / persons,

танков/tanks — 6465 (+23) ед,

боевых бронированных машин / APV — 12129 (+39) ед,

артиллерийских систем / artillery systems — 9641 (+21) ед,

РСЗО / MLRS — 984 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 671 (+0) ед,

самолетов / aircraft — 332 (+0) ед,

вертолетов / helicopters — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 7408 (+4),

крылатые ракеты / cruise missiles — 1895 (+13),

корабли /катера/warships/boats — 25 (+0) ед,

подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 12716 (+25) ед,

специальная техника / special equipment — 1528 (+4).

Атаки россиян

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационные удары получили: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области, Терны, Новосадово, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Клищиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино, Георгиевка, Водяное, Шевченко, Старомайорское Донецк; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитниками отбиты 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника у Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 34 атаки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.