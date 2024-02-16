16 февраля стало известно, что армия РФ применила фосфор в Авдеевке, которую защищают бойцы Вооруженных сил Украины.
Что происходит в Авдеевке 16 февраля
Последними подробностями о событиях в городе поделился пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.
По его словам, напряжение в Авдеевке сейчас только растет.
Что важно понимать, 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада официально заявила о том, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.
Кроме того, сообщалось, что на Авдеевском направлении двум бригадам армии РФ удалось нанести критическое поражение.
Однако бойцы ВСУ вынуждены "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.
Как Тарнавский комментирует ситуацию в Авдеевке
Как сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая".
Он также заявил, что жесткие бои идут в черте города. Бойцы ВСУ используют все силы и средства для сдерживания врага.
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