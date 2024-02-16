Что происходит в Авдеевке 16 февраля

Последними подробностями о событиях в городе поделился пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

Враг начинает использовать фосфор. Увеличилось использование КАБов. КАБы – гораздо хуже, чем артиллерия. Это авиабомбы и по 250 кг, и по полтонны. Это и 50, и больше авиабомб в сутки. Их очень большое количество на такой удерживаемый небольшой плацдарм. И вот сейчас применяется фосфор. Через сутки была весть об этом. Это все продолжается. Александр Бородин Пресофицер 3-й ОШБр

По его словам, напряжение в Авдеевке сейчас только растет.

Что важно понимать, 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада официально заявила о том, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Кроме того, сообщалось, что на Авдеевском направлении двум бригадам армии РФ удалось нанести критическое поражение.

Однако бойцы ВСУ вынуждены "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Как Тарнавский комментирует ситуацию в Авдеевке

Как сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая".

Он также заявил, что жесткие бои идут в черте города. Бойцы ВСУ используют все силы и средства для сдерживания врага.