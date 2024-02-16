Российские оккупанты применили в Авдеевке фосфор против ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты применили в Авдеевке фосфор против ВСУ

фосфор в Авдеевке
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

16 февраля стало известно, что армия РФ применила фосфор в Авдеевке, которую защищают бойцы Вооруженных сил Украины.

Что происходит в Авдеевке 16 февраля

Последними подробностями о событиях в городе поделился пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

Враг начинает использовать фосфор. Увеличилось использование КАБов. КАБы – гораздо хуже, чем артиллерия. Это авиабомбы и по 250 кг, и по полтонны. Это и 50, и больше авиабомб в сутки. Их очень большое количество на такой удерживаемый небольшой плацдарм. И вот сейчас применяется фосфор. Через сутки была весть об этом. Это все продолжается.

Александр Бородин

Александр Бородин

Пресофицер 3-й ОШБр

По его словам, напряжение в Авдеевке сейчас только растет.

Что важно понимать, 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада официально заявила о том, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Кроме того, сообщалось, что на Авдеевском направлении двум бригадам армии РФ удалось нанести критическое поражение.

Однако бойцы ВСУ вынуждены "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Как Тарнавский комментирует ситуацию в Авдеевке

Как сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая".

Он также заявил, что жесткие бои идут в черте города. Бойцы ВСУ используют все силы и средства для сдерживания врага.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других способов поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден может хоть завтра отправить Украине миллионы снарядов — Forbes
Джо Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем армии РФ тактический разворот через Авдеевку — ответ экспертов
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ заявляет об уничтожении 400 тысяч российских захватчиков
вс рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?