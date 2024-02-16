По словам командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, несмотря на ожесточенные бои и тяжелую ситуацию в Авдеевке Донецкой области, украинские военные сохраняют логистические пути поставок под собственным контролем.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Тарнавский подчеркнул, что ни одно подразделение Сил обороны в Авдеевке и на ее окрестностях не находится в окружении.

При этом командующий ОСУВ "Таврия" отметил, что российские оккупанты штурмуют город одновременно по нескольким направлениям.

В настоящее время, как отметил Тарнавский, проходит плановое усиление подразделений ВСУ.

Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки производятся рейдово-ударные действия. Логистика — работает, — объясняет командующий. Поделиться

Он добавил, что гарнизону в Авдеевке усиленно снабжаются боеприпасы и другие средства поражения.

По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет . В затруднительной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов, — подчеркнул Тарнавский. Поделиться

Командующий ОСУВ "Таврия" отметил, что украинским военным с незначительными потерями удалось отступить с позиций на южных окраинах города.

Тарнавский добавил, что при необходимости украинские военные проведут маневр по отступлению на лучше подготовленные позиции.

Что говорят украинские военные

По словам бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады, на их участке фронта в Авдеевке находится не менее 15 тыс. российских оккупантов.

Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения — фактически "стертые". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми", отмечают военные. Поделиться

Также отмечается, что весомые потери понесет и 30-я ОМСБр ВС РФ, идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии, и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии.

Бойцы третьей штурмовой отмечают, что на их участке фронта со стороны врага привлечена 35-я; 55-ю и 74-ю отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-ю, 21-ю и 30-ю отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии.