Силы обороны отразили 27 атак в районе Авдеевки — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны отразили 27 атак в районе Авдеевки — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

За сутки между украинскими и российскими войсками произошло 70 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

723 сутки российского вторжения в Украину

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 составу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях противника.

Всего враг нанес 8 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на востоке и юге

В Генштабе отмечают, что российские войска активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага неподалеку от Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.

На Херсонском направлении враг предпринял 2 попытки штурма позиций украинских войск на плацдармах на левобережье Днепра.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты применили в Авдеевке фосфор против ВСУ
фосфор в Авдеевке
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отходят с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки
Александр Тарнавский
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тарнавский раскрыл подробности ситуации в Авдеевке
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?