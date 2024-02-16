За сутки между украинскими и российскими войсками произошло 70 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

723 сутки российского вторжения в Украину

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 составу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях противника.

Всего враг нанес 8 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на востоке и юге

В Генштабе отмечают, что российские войска активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага неподалеку от Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.

На Херсонском направлении враг предпринял 2 попытки штурма позиций украинских войск на плацдармах на левобережье Днепра.