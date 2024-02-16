Аналітики з Центру національного спротиву зазначають, що через шалені втрати в районі Авдіївки на Донеччині злочинна армія РФ розгортає мобільні морги та крематорії.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та втрати РФ

Через високі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни розміщують тіла військових у покинутих школах, - зазначають у ЦНС. Поширити

Підкреслюється, що морги в окупованому Донецьку переповнені тілами загиблих через потужну хвилю “м’ясних штурмів” російських окупантів на Донеччині, переважно в районі Авдіївки.

У ЦНС підкреслюють, що у спробах захопити місто російські окупанти зазнають невиправданно високих втрат відносно лічених сотень метрів, на які їм вдалось просунутись.

Водночас в напрямку самої Авдіївки, зі сторони тимчасово окупованих територій, підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни, - наголошують аналітики. Поширити

За інформацією ЦНС, злочинна армія РФ зазначає під Авдіївкою чи не найбільших втрат від початку розв’язання війни проти України.

Це, зокрема, призводить до деморалізації та виснаження окупаційних підрозділів.

Російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку, - зазначають у ЦНС. Поширити

Наголошується, що в районі Авдіївки спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через постійне проведення командуванням “м’ясних штурмів”.

Втрати саме на авдіївському напрямку за останній тиждень близько п'яти тисяч серед особового складу. Втрати фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні. Росіяни втратили сотні одиниць техніки, - підкреслюють у ЦНС. Поширити

Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.

Наразі відомо, що 74-та на 114-та окремі мотострілецькі бригади ЗС РФ фактично втратили бойову спроможність.

Естонська розвідка оцінила ефект для кремлівської пропаганди у разі захоплення Авдіївки

За інформацією керівника розвідцентру армії Естонії, полковника Антса Ківісельга, захоплення Авдіївки російськими військовими злочинцями після березневих президентських виборів у країні-агресорці не матиме такого пропагандистського ефекту, як захоплення населеного пункту до виборів.

Ківісельг зазначив, що наближення президентських виборів в Росії чинить тиск на підрозділи окупаційної армії РФ в Україні.

У міру наближення президентських виборів у Російській Федерації тиск на російські збройні сили буде збільшуватися для досягнення якоїсь помітної тактичної перемоги, яка може бути перебільшена засобами масової інформації і показана як загальна перемога у війні проти України, - зазначає Ківісельг. Поширити

Глава розвідцентру армії Естонії зазначив, що попри шалені спроби, російським окупантам не вдалось подолати опір українських військових в районі Мар’їнки та Авдіївки на Донеччині.

Можна сказати, що після президентських виборів у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед президентськими виборами, - підкреслив естонський військовий. Поширити

Він також припустив, що після президентських виборів у Росії нездатність захопити Авдіївку може викликати невдоволення в російських збройних силах і суспільстві.

Протягом тижня 90% бойових зіткнень відбулися в Донецькій області, половина з них - у районі Авдіївки, - зазначив Ківісельг. Поширити

Він підкреслив, що саме місто за площею займає лизько 30 кв км. При цьому командування окупаційної російської армії перекинуло на цю ділянку близько 50 тис військових.

Глава естонської розвідки зазначає, що це свідчить про суто політичну цінність для Кремля цього невеликого населеного пункту.

Він додав, що Росія почала завдавати ударів по позиціях ЗСУ в Авдіївці із застосуванням авіаційних бомб, що ще більше ускладнює захист населеного пункту.

Протягом тижня російські збройні сили просунулися на півночі Авдіївки, але населений пункт ще не оточений.

Також він уточнив, що найближчим часом українським підрозділам буде дуже складно утримувати цей район.