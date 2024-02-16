Аналітики з Центру національного спротиву зазначають, що через шалені втрати в районі Авдіївки на Донеччині злочинна армія РФ розгортає мобільні морги та крематорії.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та втрати РФ
Підкреслюється, що морги в окупованому Донецьку переповнені тілами загиблих через потужну хвилю “м’ясних штурмів” російських окупантів на Донеччині, переважно в районі Авдіївки.
У ЦНС підкреслюють, що у спробах захопити місто російські окупанти зазнають невиправданно високих втрат відносно лічених сотень метрів, на які їм вдалось просунутись.
За інформацією ЦНС, злочинна армія РФ зазначає під Авдіївкою чи не найбільших втрат від початку розв’язання війни проти України.
Це, зокрема, призводить до деморалізації та виснаження окупаційних підрозділів.
Наголошується, що в районі Авдіївки спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через постійне проведення командуванням “м’ясних штурмів”.
Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.
Наразі відомо, що 74-та на 114-та окремі мотострілецькі бригади ЗС РФ фактично втратили бойову спроможність.
Естонська розвідка оцінила ефект для кремлівської пропаганди у разі захоплення Авдіївки
За інформацією керівника розвідцентру армії Естонії, полковника Антса Ківісельга, захоплення Авдіївки російськими військовими злочинцями після березневих президентських виборів у країні-агресорці не матиме такого пропагандистського ефекту, як захоплення населеного пункту до виборів.
Ківісельг зазначив, що наближення президентських виборів в Росії чинить тиск на підрозділи окупаційної армії РФ в Україні.
Глава розвідцентру армії Естонії зазначив, що попри шалені спроби, російським окупантам не вдалось подолати опір українських військових в районі Мар’їнки та Авдіївки на Донеччині.
Він також припустив, що після президентських виборів у Росії нездатність захопити Авдіївку може викликати невдоволення в російських збройних силах і суспільстві.
Він підкреслив, що саме місто за площею займає лизько 30 кв км. При цьому командування окупаційної російської армії перекинуло на цю ділянку близько 50 тис військових.
Глава естонської розвідки зазначає, що це свідчить про суто політичну цінність для Кремля цього невеликого населеного пункту.
Він додав, що Росія почала завдавати ударів по позиціях ЗСУ в Авдіївці із застосуванням авіаційних бомб, що ще більше ускладнює захист населеного пункту.
Протягом тижня російські збройні сили просунулися на півночі Авдіївки, але населений пункт ще не оточений.
Також він уточнив, що найближчим часом українським підрозділам буде дуже складно утримувати цей район.
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