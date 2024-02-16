За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, українські військові наразі здійснюють маневр з відходу зі зруйнованих російськими окупантами позицій в районі Авдіївки на Донеччині на нові більш підготовлені та захищені.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці

У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує наносити артилерійські обстріли і масовані бомбові удари, практично стираючи місто з лиця землі, - зазначає Тарнавський. Поширити

Він підкреслив, що ворог кидає на штурм міста усі наявні резерви із інших напрямків, намагаючись продавити оборону ЗСУ.

Тарнавський зазначає, що українські військові продовжують стримувати навалу російських окупантів, які переважають Сили оборони за кількістю особового складу, засобів авіації та артилерії.

Так, протягом останньої доби українські військові відбили більше 30 ворожих атак.

Злочинна армія РФ завдала по позиціях українських військових 20 авіаударів і здійснила більше 150 обстрілів з артилерії.

Окрім Авдіївки під ворожим вогнем опинились Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та загалом більше 20 прилеглих до Авдіївки населених пунктів.



Українські військові, за словами Тарнавського, здійснюють маневр і відходять на підготовлені позиції.

Наголошую, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів кілька наших бійців потрапили в полон Поширити

Тарнавський наголосив, що Україна боротиметься за звільнення кожного полоненого українського військового.

Командувач ОСУВ “Таврія” також додав, що попри складні умови через безпереревні ворожі обстріли та виникнення пожежі на Авдіївському коксохімічному заводі не припиняється евакуація поранених.

Українському гарнізому там, як підкреслив Тарнавський, перекидають підкріплення.

Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки, - зазначив Тарнавський. Поширити

Командувач ОСУВ “Таврія” зазначив, що наразі пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі продовжується через підпал російськими військовими злочинцями цистерни із залишками нафталіну та бітумної смоли на складі.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

За словами Тарнавського, левова частина втрат злочинної армії РФ за результатами наступу на сході України припадає саме на Авдіївку.

Лише від початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 тис 18 осіб, 199 танків і 481 бойову бронемашину.

Командувач додав, що Авдіївська оборонна операція триває, а ворог платить найвищу ціну.