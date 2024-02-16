По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, украинские военные сейчас совершают маневр по уходу с разрушенных российскими оккупантами позиций в районе Авдеевки Донецкой области на новые более подготовленные и защищенные.

Что известно о ситуации в Авдеевке

В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли, отмечает Тарнавский. Поделиться

Он подчеркнул, что враг бросает на штурм города все имеющиеся резервы по другим направлениям, пытаясь продавить оборону ВСУ.

Тарнавский отмечает, что украинские военные продолжают сдерживать нашествие российских окупантов, превосходящих Силы обороны по количеству личного состава, средств авиации и артиллерии.

Так, за последние сутки украинские военные отбили более 30 вражеских атак.

Преступная армия РФ нанесла по позициям украинских военных 20 авиаударов и совершила более 150 обстрелов из артиллерии.

Кроме Авдеевки под вражеским огнем оказались Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и более 20 прилегающих к Авдеевке населенных пунктов.



Украинские военные, по словам Тарнавского, совершают маневр и отходят на подготовленные позиции.

Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Поделиться

Тарнавский отметил, что Украина будет бороться за освобождение каждого пленника украинского военного.

Командующий ОСУВ "Таврия" также добавил, что несмотря на сложные условия из-за непрерывных вражеских обстрелов и возникновения пожара на Авдеевском коксохимическом заводе не прекращается эвакуация раненых.

Украинскому гарнизому там, как подчеркнул Тарнавский, опрокидывают подкрепления.

Действенным также остается снабжение боеприпасами. Подразделения содержат определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой, – отметил Тарнавский. Поделиться

Командующий ОСУВ "Таврия" отметил, что пожар на Авдеевском коксохимическом заводе продолжается из-за поджога российскими военными преступниками цистерны с остатками нафталина и битумной смолы на складе.

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По словам Тарнавского, львиная часть потерь преступной армии РФ по результатам наступления на востоке Украины приходится именно на Авдеевку.

Только с начала года потери окупантов в этом направлении составили 20 тыс 18 человек, 199 танков и 481 боевую бронемашину.

Командующий добавил, что Авдеевская оборонительная операция продолжается, а враг платит самую высокую цену.