ВСУ осуществляют относительно контролируемый уход из Авдеевки – аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ осуществляют относительно контролируемый уход из Авдеевки – аналитики

ВСУ
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Источник:  ISW

ISW предполагают, что украинские подразделения "осуществляют относительно контролируемый уход" из Авдеевки.

Аналитики проанализировали уход украинских войск из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил ночью 17 февраля, что он приказал украинским силам в Авдеевке отойти на более выгодные оборонные позиции во избежание оцепления и сохранить жизнь украинских военнослужащих.

Российские источники утверждают, что украинские войска массово отходят и что уход украинских войск становится все более хаотичным и затратным.

Однако ISW не наблюдал никаких визуальных доказательств массового или хаотического ухода украинских войск, а постоянное незначительное продвижение российских войск в Авдеевке и вокруг нее позволяет предположить, что украинские войска осуществляют относительно контролируемый уход из населенного пункта.

Также российские источники утверждают, что войска РФ также продвинулись на востоке Авдеевки к юго-западной окраине Авдеевки, далее к югу вдоль улицы Грушевского и к западу от Авдеевки в направлении грунтовых дорог, по которым украинские войска поставляют позиции на востоке и юге Авдеевки.

Российские источники утверждали, что захватчики близки к окружению остальных украинских сил в центральной, восточной и южной частях Авдеевки, а один российский блоггер утверждал, что чуть больше километра отделяет российские позиции на западной окраине Авдеевки от российских позиций на юге Авдеевки.

ISW оценивает, что примерно три с половиной километра отделяют российские позиции в этих двух районах, опираясь на имеющиеся визуальные доказательства.

Специалисты предполагают, что украинским силам, возможно, придется проводить контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки, а российские усилия, направленные на то, чтобы усложнить или предотвратить выведение украинских войск, могут стать достаточно утомительными.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, что по состоянию на 21.00 16 февраля в городе продолжались тяжелые бои. Враг бросал на штурм все резервы, опрокидывая их по другим направлениям, и пытался протиснуть украинскую оборону.

С начала суток в районе Авдеевки ВСУ отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов.

Тарнавский сообщал, что во время одного выхода на новые позиции несколько украинских бойцов попали в плен.

С 1 по 15 февраля потери россиян в Авдеевском направлении составили 20018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина.

В настоящее время украинские подразделения выводят из города Авдеевка и переводят в оборону на более выгодных рубежах для сохранения жизни бойцов. Такое решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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