ЗСУ здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки — аналітики

ISW припускають, що наразі українські підрозділи "здійснюють відносно контрольований відхід" з Авдіївки.
Аналітики проаналізували відхід українських військ з Авдіївки
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив вночі 17 лютого, що він наказав українським силам в Авдіївці відійти на більш вигідні оборонні позиції, щоб уникнути оточення і зберегти життя українських військовослужбовців.
Російські джерела стверджують, що українські війська масово відходять, і що відхід українських військ стає все більш хаотичним і затратним.
Однак, ISW не спостерігав жодних візуальних доказів масового або хаотичного відходу українських військ, а постійне незначне просування російських військ в Авдіївці та навколо неї дозволяє припустити, що українські війська наразі здійснюють відносно контрольований відхід з населеного пункту.
Також російські джерела твердять, що війська РФ також просунулися на сході Авдіївки до південно-західної околиці Авдіївки, далі на південь уздовж вулиці Грушевського і на захід від Авдіївки в напрямку ґрунтових доріг, якими українські війська постачають позиції на сході і півдні Авдіївки.
Наразі ISW оцінює, що приблизно три з половиною кілометри відокремлюють російські позиції в цих двох районах, спираючись на наявні візуальні докази.
Фахівці припускають, що українським силам, можливо, доведеться проводити контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки, а російські зусилля, спрямовані на те, щоб ускладнити або запобігти виведенню українських військ, можуть стати досить виснажливими.
Ситуація в Авдіївці
Нагадаємо, що станом на 21:00 16 лютого у місті тривали важкі бої. Ворог кидав на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагався протиснути українську оборону.
З початку доби в районі Авдіївки ЗСУ відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.
Тарнавський повідомляв, що під час одного виходів на нові позиції декілька українських бійців потрапили в полон.
З 1 по 15 лютого втрати росіян в Авдіївському напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина.
Наразі українські підрозділи виводять з міста Авдіївка й переводять до оборони на більш вигідних рубежах задля збереження життя бійців. Таке рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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