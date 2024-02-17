ЗСУ здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки — аналітики

ЗСУ
Джерело:  ISW

ISW припускають, що наразі українські підрозділи "здійснюють відносно контрольований відхід" з Авдіївки.

Аналітики проаналізували відхід українських військ з Авдіївки

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив вночі 17 лютого, що він наказав українським силам в Авдіївці відійти на більш вигідні оборонні позиції, щоб уникнути оточення і зберегти життя українських військовослужбовців.

Російські джерела стверджують, що українські війська масово відходять, і що відхід українських військ стає все більш хаотичним і затратним.

Однак, ISW не спостерігав жодних візуальних доказів масового або хаотичного відходу українських військ, а постійне незначне просування російських військ в Авдіївці та навколо неї дозволяє припустити, що українські війська наразі здійснюють відносно контрольований відхід з населеного пункту.

Також російські джерела твердять, що війська РФ також просунулися на сході Авдіївки до південно-західної околиці Авдіївки, далі на південь уздовж вулиці Грушевського і на захід від Авдіївки в напрямку ґрунтових доріг, якими українські війська постачають позиції на сході і півдні Авдіївки.

Російські джерела стверджували, що загарбники близькі до оточення решти українських сил у центральній, східній та південній частинах Авдіївки, а один російський блогер стверджував, що трохи більше кілометра відділяє російські позиції на західній околиці Авдіївки від російських позицій на півдні Авдіївки, — зазначають аналітики.

Наразі ISW оцінює, що приблизно три з половиною кілометри відокремлюють російські позиції в цих двох районах, спираючись на наявні візуальні докази.

Фахівці припускають, що українським силам, можливо, доведеться проводити контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки, а російські зусилля, спрямовані на те, щоб ускладнити або запобігти виведенню українських військ, можуть стати досить виснажливими.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, що станом на 21:00 16 лютого у місті тривали важкі бої. Ворог кидав на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагався протиснути українську оборону.

З початку доби в районі Авдіївки ЗСУ відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.

Тарнавський повідомляв, що під час одного виходів на нові позиції декілька українських бійців потрапили в полон.

З 1 по 15 лютого втрати росіян в Авдіївському напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина.

Наразі українські підрозділи виводять з міста Авдіївка й переводять до оборони на більш вигідних рубежах задля збереження життя бійців. Таке рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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