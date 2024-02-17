Сирський ухвалив рішення про відхід українських військ з Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський ухвалив рішення про відхід українських військ з Авдіївки

Олександр Сирський
Олександр Сирський
Read in English

Українські підрозділи виводять з міста Авдіївка й переводять до оборони на більш вигідних рубежах задля збереження життя бійців. Таке рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

ЗСУ виводять з Авдіївки

Сирський зазначив, що виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, він прийняв рішення про виведення українських підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.

Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.

Вживаються заходи для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.

Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. Слава Україні!

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Він зазначив, що у ситуації, коли “ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення”.

Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Олександр Тарнавський

Олександр Тарнавський

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, що станом на 21:00 16 лютого у місті тривали важкі бої. Ворог кидав на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагався протиснути українську оборону.

З початку доби в районі Авдіївки ЗСУ відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.

Тарнавський повідомляв, що під час одного виходів на нові позиції декілька українських бійців потрапили в полон.

З 1 по 15 лютого втрати росіян в Авдіївському напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британська розвідка назвала втрати армії РФ у боях за Авдіївку
Танк ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ переходять на нові рубежі оборони в Авдіївці заради збереження життів наших бійців — Тарнавський
Олександр Тарнавський
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ розгортає в районі Авдіївки мобільні морги та крематорії — ЦНС
Знищена бронетехніка армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?