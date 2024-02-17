Українські підрозділи виводять з міста Авдіївка й переводять до оборони на більш вигідних рубежах задля збереження життя бійців. Таке рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
ЗСУ виводять з Авдіївки
Сирський зазначив, що виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, він прийняв рішення про виведення українських підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.
Вживаються заходи для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
Він зазначив, що у ситуації, коли “ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення”.
Ситуація в Авдіївці
Нагадаємо, що станом на 21:00 16 лютого у місті тривали важкі бої. Ворог кидав на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагався протиснути українську оборону.
З початку доби в районі Авдіївки ЗСУ відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.
Тарнавський повідомляв, що під час одного виходів на нові позиції декілька українських бійців потрапили в полон.
З 1 по 15 лютого втрати росіян в Авдіївському напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина.
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