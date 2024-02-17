Украинские подразделения выводят из города Авдеевка и переводят в оборону на более выгодных рубежах для сохранения жизни бойцов. Такое решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

ВСУ выводят из Авдеевки

Сырский отметил, что исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, он принял решение о выводе украинских подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах.

Наши воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Поделиться

Принимаются меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций.

Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем. Слава Украине! Поделиться

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Он отметил, что в ситуации, когда "враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение".

Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах. Александр Тарнавский

Ситуация в Авдеевке

Напомним, что по состоянию на 21.00 16 февраля в городе продолжались тяжелые бои. Враг бросал на штурм все резервы, опрокидывая их по другим направлениям, и пытался протиснуть украинскую оборону.

С начала суток в районе Авдеевки ВСУ отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов.

Тарнавский сообщал, что во время одного выхода на новые позиции несколько украинских бойцов попали в плен.