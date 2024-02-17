Українські військові відходять на підготовлені позиції із Авдіївки, щоб згодом повернутися і завдати російським окупантам сильнішого удару.
Заява 3 ОШБр про відхід з Авдіївки
Командир 3 ОШБр Андрій Білецький подякував бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах.
Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував заяву про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
За кілька днів до цього до Авдіївки направили 3 окрему штурмову бригаду. Там зазначали, що співвідношення сил у місті становить один до семи.
3 ОШБр завдала критичні ураження 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті».
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