Відходимо, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару — Третя ОШБр про Авдіївку
Категорія
Україна
Дата публікації

Відходимо, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару — Третя ОШБр про Авдіївку

ЗСУ
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Українські військові відходять на підготовлені позиції із Авдіївки, щоб згодом повернутися і завдати російським окупантам сильнішого удару.

Заява 3 ОШБр про відхід з Авдіївки

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький подякував бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах.

Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває

Андрій Білецький

Андрій Білецький

Командир 3 ОШБр

Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував заяву про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

За кілька днів до цього до Авдіївки направили 3 окрему штурмову бригаду. Там зазначали, що співвідношення сил у місті становить один до семи.

3 ОШБр завдала критичні ураження 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті».

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