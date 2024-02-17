Рішення правильне. Зеленський відреагував на відхід ЗСУ з Авдіївки — відео

Президент України Володимир Зеленський назвав правильним рішення про відхід українських військ з Авдіївки, аби не потрапити в оточення.
Зеленський про відхід з Авдіївки
Як зауважив Володимир Зеленський, Сили оборони від жовтня виснажували там ресурси росіян і своє завдання вони виконали — окупанти втратили тисячі військових.
Голова країни зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.
За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.
Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував заяву про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
За кілька днів до цього до Авдіївки направили 3 окрему штурмову бригаду. Там зазначали, що співвідношення сил у місті становить один до семи.
3 ОШБр завдала критичні ураження 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-