Рішення правильне. Зеленський відреагував на відхід ЗСУ з Авдіївки — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Рішення правильне. Зеленський відреагував на відхід ЗСУ з Авдіївки — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав правильним рішення про відхід українських військ з Авдіївки, аби не потрапити в оточення.

Зеленський про відхід з Авдіївки

Як зауважив Володимир Зеленський, Сили оборони від жовтня виснажували там ресурси росіян і своє завдання вони виконали — окупанти втратили тисячі військових.

Голова країни зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.

За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.

Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів, — додав президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував заяву про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

За кілька днів до цього до Авдіївки направили 3 окрему штурмову бригаду. Там зазначали, що співвідношення сил у місті становить один до семи.

3 ОШБр завдала критичні ураження 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті».

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський ухвалив рішення про відхід українських військ з Авдіївки
Олександр Сирський
Олександр Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки — аналітики
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Відходимо, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару — Третя ОШБр про Авдіївку
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?