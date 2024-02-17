Рішення правильне. Зеленський відреагував на відхід ЗСУ з Авдіївки — відео

Президент України Володимир Зеленський назвав правильним рішення про відхід українських військ з Авдіївки, аби не потрапити в оточення.

Зеленський про відхід з Авдіївки

Як зауважив Володимир Зеленський, Сили оборони від жовтня виснажували там ресурси росіян і своє завдання вони виконали — окупанти втратили тисячі військових.

Голова країни зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.

За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.

Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів, — додав президент. Володимир Зеленський Президент України

Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував заяву про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

За кілька днів до цього до Авдіївки направили 3 окрему штурмову бригаду. Там зазначали, що співвідношення сил у місті становить один до семи.