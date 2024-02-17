Третя ОШБр показала кадри порятунку важкопоранених в Авдіївці бійців — відео

Третя окрема штурмова бригада показала кадри зі стабілізаційного пункту, де рятують поранених в Авдіївці бійців.

Третя штурмова показала роботу медиків

Запеклі бої в Авдіївці не припиняються ні на мить. Так само не зупиняється робота медиків бригади. Пораненим бійцям оперативно надається уся необхідна медична допомога. При цьому на стабпункті одяг з пораненого зрізають і за потреби замінюють на чистий та сухий, — пише пресслужба бригади. Поширити

Обережно, відео містить кадри відкритих поранень та крові.

Третя штурмова показала кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці воїнів https://t.co/zY5xXZlhPU pic.twitter.com/dMH0FvyQhX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 17, 2024

Зазначається, що через термінову передислокацію особового складу бригади для посилення наших воїнів, стабілізаційний пункт також відновив свою роботу.

Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував заяву про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

За кілька днів до цього до Авдіївки направили 3 окрему штурмову бригаду. Там зазначали, що співвідношення сил у місті становить один до семи.