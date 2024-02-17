Третя ОШБр показала кадри порятунку важкопоранених в Авдіївці бійців — відео

Третя окрема штурмова бригада показала кадри зі стабілізаційного пункту, де рятують поранених в Авдіївці бійців.
Третя штурмова показала роботу медиків
Обережно, відео містить кадри відкритих поранень та крові.
Зазначається, що через термінову передислокацію особового складу бригади для посилення наших воїнів, стабілізаційний пункт також відновив свою роботу.
Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував заяву про виведення українських підрозділів з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців.
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
За кілька днів до цього до Авдіївки направили 3 окрему штурмову бригаду. Там зазначали, що співвідношення сил у місті становить один до семи.
3 ОШБр завдала критичні ураження 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті».
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