За інформацією Головного управління розвідки Міноборони та бійців 3-ої ОШБ, підрозділи ЗСУ було виведено з Авдіївки на Донеччині та переміщено на заздалегідь підготовлені позиції із метою протидії подальшому просуванню окупаційної армії РФ.

Як проходив вивід підрозділів ЗСУ з Авдіївки

Спецпризначенці ГУР МО у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян, - йдеться у повідомленні ГУР. Поширити

За інформацією представників військової розвідки, відповідно до наказу про скоординований відхід Сил оборони з Авдіївки, підрозділи ГУР МО спільно з бійцями Третьої штурмової бригади 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували охорону евакуаційного коридору.

Військові 3 штурмової бригади зауважили, що в умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію українських сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.

Військові виклали кадри влучання ворожого дрона FPV по бронетранспортеру.

Однак, навіть після влучання, бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу.

Що відомо про результати відступу ЗСУ з Авдіївки

За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка у коментарі журналістам 24 каналу, рішення про відступ з Авдіївки було непростим, однак його довелось ухвалити заради збереження життів українських військових.

Тимочко зазначив, що командуванню української армії стало зрозуміло, що попри значні втрати, злочинна армія РФ продовжуватиме наступ.

Українське командування знало про це, тому перекинуло під Авдіївку додаткові підрозділи.

Третя штурмова бригада, низка інших підрозділів, війська спеціального призначення – всі вони були потрібні для того, щоб провести організований та контрольований вихід, а також розташуватися на інших рубежах, - пояснив Тимочко. Поширити

Він зазначив, що організувати безпечний відступ надзвичайно складно, "а ще треба зважати на евакуацію, прикриття, розташування бійців на нових місцях".

Ми розуміємо, що була велика кількість поранених і, ймовірно, частина цивільного населення – це великий пласт завдань, - підкреслив Тимочко. Поширити

При цьому він вважає, що росіяни не можуть похвалитися величезними успіхами - так, було підтверджено, що під час виходу декілька наших бійців потрапили в полон, але окупанти не оприлюднюють відео, на яких було б видно багато українських полонених.