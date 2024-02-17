Під час виходу українських підрозділів з Авдіївки на Донеччині, деякі військові потрапили в російський полон.
Вихід з Авдіївки: що відомо
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни займають позиції на другому рубежі оборони.
Він додав, що українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб українські бійці повернулися в Україну.
Втрати РФ в Авдіївці
Тарнавський повідомив, що за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак -- біля Первомайського та Невельського.
Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ “Таврія” виконала майже 400 вогневих завдань.
Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ “Таврія” за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці -- 21 одиницю (не враховуючи БпЛА).
Зокрема це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.
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