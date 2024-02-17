Під час виходу з Авдіївки частина військових потрапила в полон РФ — Тарнавський
Категорія
Україна
Дата публікації

Під час виходу з Авдіївки частина військових потрапила в полон РФ — Тарнавський

Олександр Тарнавський
ЗСУ

Під час виходу українських підрозділів з Авдіївки на Донеччині, деякі військові потрапили в російський полон. 

Вихід з Авдіївки: що відомо

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни займають позиції на другому рубежі оборони.

Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.

Олександр Тарнавський

Олександр Тарнавський

Він додав, що українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб українські бійці повернулися в Україну.

Втрати РФ в Авдіївці

Тарнавський повідомив, що за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак -- біля Первомайського та Невельського.

Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ “Таврія” виконала майже 400 вогневих завдань.

Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ “Таврія” за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці -- 21 одиницю (не враховуючи БпЛА).

Зокрема це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський ухвалив рішення про відхід українських військ з Авдіївки
Олександр Сирський
Олександр Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Відходимо, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару — Третя ОШБр про Авдіївку
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рішення правильне. Зеленський відреагував на відхід ЗСУ з Авдіївки — відео
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?