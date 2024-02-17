Во время выхода украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области некоторые военные попали в российский плен.
Выход из Авдеевки: что известно
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины занимают позиции на втором рубеже обороны.
Он добавил, что украинские институты обратятся в международные гуманитарные организации и страны-посредники, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права, и чтобы украинские бойцы вернулись в Украину.
Потери РФ в Авдеевке
Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отбили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичева и еще 5 атак — возле Первомайского и Невельского.
Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач.
Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике — 21 единица (не считая БПЛА).
В частности это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля. Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-