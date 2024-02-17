Во время выхода из Авдеевки часть военных попала в плен РФ — Тарнавский
Категория
Украина
Дата публикации

Во время выхода из Авдеевки часть военных попала в плен РФ — Тарнавский

Александр Тарнавский
ВСУ
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Во время выхода украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области некоторые военные попали в российский плен.

Выход из Авдеевки: что известно

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины занимают позиции на втором рубеже обороны.

Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен.

Александр Тарнавский

Александр Тарнавский

Он добавил, что украинские институты обратятся в международные гуманитарные организации и страны-посредники, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права, и чтобы украинские бойцы вернулись в Украину.

Потери РФ в Авдеевке

Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отбили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичева и еще 5 атак — возле Первомайского и Невельского.

Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач.

Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике — 21 единица (не считая БПЛА).

В частности это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля. Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.

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