Умеров назвал главные потребности ВСУ во время боев за Авдеевку

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что уроки по Авдеевке были извлечены. Город обязательно вернется под контроль Украины.
Что необходимо ВСУ в боях за Авдеевку
Как рассказал министр обороны, среди извлеченных уроков:
Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны (ПВО), чтобы враг не мог применять КАБ;
нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов;
требуется больше артиллерийских снарядов.
Бои за Авдеевку. Что известно
Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.
Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.
16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.
Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.
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