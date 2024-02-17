Умеров назвал главные потребности ВСУ во время боев за Авдеевку

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что уроки по Авдеевке были извлечены. Город обязательно вернется под контроль Украины.

Что необходимо ВСУ в боях за Авдеевку

Как рассказал министр обороны, среди извлеченных уроков:

Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны (ПВО), чтобы враг не мог применять КАБ;

нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов;

требуется больше артиллерийских снарядов.

Работаем над этим постоянно. Фортификации — строим и усиливаем. Решение беречь людей — правильное. Авдеевку — вернем, — добавил министр. Поделиться

Бои за Авдеевку. Что известно

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.